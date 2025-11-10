SVILAR ODJAVIO SRBIJU! Selektor Paunović otkrio: Odlučio je da više ne igra za reprezentaciju
Novi selektor Srbije Veljko Paunović otkrio je da je golman Mile Svilar definitivno odbio poziv da zaigra za Orlove.
Paunović, koji je večeras odradio prvi trening, je u intervjuu za TV Arena rekao da je obavio razgovor sa golmanom Rome, i da Svilar nije promenio odluku da neće igrati za Orlove.
"Kada sam bio ovde, između 2012. i 2015. godine, uz pomoć FSS-a sam išao na puno konferencija. Tada su Holanđani rekli: „Mi smo mala zemlja, ne možemo da izgubimo niti jednog igrača“. Tada sam shvatio da i mi moramo isto. Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mesto ukoliko želi da bude ovde".