Slušaj vest

Novi selektor Srbije Veljko Paunović otkrio je da je golman Mile Svilar definitivno odbio poziv da zaigra za Orlove.

Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Paunović, koji je večeras odradio prvi trening, je u intervjuu za TV Arena rekao da je obavio razgovor sa golmanom Rome, i da Svilar nije promenio odluku da neće igrati za Orlove.

"Kada sam bio ovde, između 2012. i 2015. godine, uz pomoć FSS-a sam išao na puno konferencija. Tada su Holanđani rekli: „Mi smo mala zemlja, ne možemo da izgubimo niti jednog igrača“. Tada sam shvatio da i mi moramo isto. Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mesto ukoliko želi da bude ovde".

Ne propustiteFudbalVELJKO PAUNOVIĆ IZNENADIO NACIJU: Pozvao bih Željka Obradovića da pomogne
Veljko Paunović , Željko Obradović
FudbalPRVI TRENING ORLOVA POD PALICOM VELJKA PAUNOVIĆA! Pogledajte atmosferu pred mečeve sa Engleskom i Letonijom! VIDEO
Screenshot 2025-11-10 221136.jpg
FudbalPRVI POTEZ VELJKA PAUNOVIĆA KAO SELEKTORA SRBIJE! Uradio je nešto što niko nije očekivao, pa sve objasnio!
PAUNOVIC VELJKO-PROMOCIJA_10.JPG
FudbalDA LI ĆE VELJKO PAUNOVIĆ MENJATI PIKSIJEVU TAKTIKU?! Novi selektor otvorio dušu pred debi i susret sa moćnim Englezima!
Veljko Paunović Dragan Stojković Piksi

Veljko Paunović na Marakani Izvor: Kurir sport