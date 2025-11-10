"Kada sam bio ovde, između 2012. i 2015. godine, uz pomoć FSS-a sam išao na puno konferencija. Tada su Holanđani rekli: „Mi smo mala zemlja, ne možemo da izgubimo niti jednog igrača“. Tada sam shvatio da i mi moramo isto. Razgovarao sam sa njim. Zvao sam Svilara i puno igrača koji su bili da kažemo pod nekim znakom pitanja. U razgovoru sa njim sam shvatio da je odlučio da više ne igra za reprezentaciju. Iako sa svim dobrim razlozima, ljudskim i profesionalnim. Da ne otkrivam neke razloge, žao mi je, ali sam pokušao da imam taj pristup, da pokažem svakom igraču da je važan i da ima mesto ukoliko želi da bude ovde".