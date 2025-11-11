Slušaj vest

Podsetimo, u ovom gradu na Jugu Srbije je zabeleženo više neprijatnih situacija, uključujući i ozbiljnu tuču na utakmici Dinama i OFK Vršca.

Dinamo Jug se nekoliko puta oglasio, a nakon poslednjeg saopštenja je stigla reakcija gostiju.

Saopštenje iz Vršca prenosimo u celosti:

- OFK Vršac prinuđen je da se ovim putem oglasi za javnost, posle izrečenih i medijski plasiranih neistina, te pokušaja lažiranja stvarnog, dokumentovanog činjeničnog zabeleženog, a ničim izazvanog, fizičkog napada na naš stručni štab i igrače, posle utakmice 17. kola Prve lige Srbije, Dinamo Jug – OFK Vršac, odigrane 9. novembra u Vranju.

OFK Vršac je godinama unazad jedan od najboljih domaćina u Prvoj ligi Srbije, kao i jedna od najboljih gostujućih ekipa, čemu mogu da posvedoče brojni klubovi i službena lica Fudbalskog saveza Srbije. Zajednica fubalskih klubova super lige i prve lige Srbije. Ako nekada odlukama nismo bili zadovoljni, obraćali smo se službenim putem u i u skladu sa zakonima i propisima. Poštovali smo odluke i protivnicima prijateljski pružali ruku.

Nikada se nismo bavili insinuacijama, niti smo se medijima obraćali sa fabrikovanim dezinforamcijama a, kao što nikada nismo klevetali druge klubove, i njihova rukovodstva ili ikoga iz Fudbalske organizacije. Smatramo da tome nema mesta u srpskom fudbalu.

Nažalost, u Vranju, doživesmo sudbinu žrtve. Brutalan napad na naš stručni štab zabeležen je i video zapisom. SU Dinamo Jug se prebrzo oglasio saopštenjem, što obično biva posle osećaja krivice. Slažemo se samo u jednom – utakmica je završena pod sramotnim okolnostima, kojima nema ni sme biti mesta u srpskom fudbalu.

U vezi saopštenja SU Dinamo Jug, apsolutno, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, demantujemo da je iko od igrača OFK Vršac naneo bilo kakvu štetu u svlačionici na stadionu Yumco u vranju. Štetu je naneo kapiten domaćeg tima Filip Stamenković, kada su naši igrači već ušli u svlačionicu, isti je divljački razbio vrata naše svlačionice. Postoje li razlozi za to, nije pitanje za nas, nego za nadležne organe.

Apsolutno demantujemo da je iko iz našeg stručnog štaba napao njihovog komesara za bezbednost Nedeljkovića Ivana. Pregledan je u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi, nije mu konstatovana niti jedna povreda, čak ni najmanja, a ono što je on činio, poput bezočnog huligana, zabeleženo je video snimkom. Fotografije koje je kasnije objavio, nanose nesagledivu štetu njegovom klubu, a svim licima koji su ili mogu učestvovati u falsifikovanju zdravstvene ili druge dokumentacije, najavljujemo krivične prijave. Postoje svedoci da bez ikakvih zavoja napušta bolnicu , a kada se požalio policajcima da ima nagnječenje šake odgovorili su mu „da i treba da ima kad bije ljude“ čemu takođe postoje svedoci.

Njihovo nezadovoljstvo ka arbitrima na utakmici, te insinuacije prema trećim licima, koje ni na koji način nisu učestvovala u ovom huliganskom činu, ni u kojem scenariju ne smeju ni ne mogu biti opravdanje za divljački fizički napad na naš stručni štab. Gospodo iz Vranja, za vaše frustracije, stvarno doživljene ili fabrikovane, postoje legalni tokovi obraćanja organima FSS i rukovodiocima ovlašćenim za postupanje po istim.

SU Dinamo Jug u saopštenju smatra da je penal za OFK Vršac nezasluženo dosuđen, te su dva crvena kartona za trenera i njegovog pomoćnika prestroga kazna, iako istina lako može spoznati, u video snimku. Da li je domaćin, namerno, od početka utakmice dizao tenzije, nije na nama da tvrdimo ni ispitujemo, niti da se bavimo njihovim razlozima za tako nešto.

Mi smatramo i da je vaš gol za izjednačenje splet pogrešnih sudijskih odluka. Ali, ni zbog toga nismo fizički napali ni vas ni sudije. Uostalom, sličan penal je dosuđen vama u korist, pa ga niste iskoristili. Sudije ako su grešile moramo da razumemo, jer verovatno je lakše suditi na nekom odeljenju psihijatrijske bolnice nego u ovakvom nefudbalskom ambijentu.

Takođe, smatramo i da posle ovakvog vandalizma, sa fizičkim posledicama čak i po jednu damu, ne treba olako potezati reči “čast”, “ponos” ili “boje koje branimo”, to, odgovorne, može ako navesti na zaključak da je iskrenost iščezla.

Da podsetimo javnost, teške udarce zadobili su Dejan Potočani i Marko Kačarević, službeni predstavnici OFK Vršca, a fizički je napadnuta i Jelena Rankov, fizioterapeut ekipe. Potočan je zadobio ozbiljan udarac u glavu.Kačareviću su polomljene naočare i isečena mu je arkada a Jelena Rankov ima ozbiljnu povredu prsta i šake dok su pokušavali da joj otmu telefon. Takođe ima nagnječenje levog uha i pretrpela je emotivni šok. Svo troje su posle divljačkog napada na stadionu u Vranju zatržili pomoć doktora iz vranjske bolnice.

Glavni huligani na terenu bili su Dejan Ivanović inače predsednik kluba, predsednik Fudbalskog saveza Pčinjskog okruga. Pored njega, na teren je utrčao i sin pomenutog Dejana Ivanovića Lazar, dobro poznat vranjskoj policiji. Tata i sin pesnicama su pokazali svoje gostoprimstvo.

Posebna priča je napad na Jelenu Rankov koju je ispred svlačionica okružilo i fizički napalo deset huligana. Prisebnošću našeg vozača i jednog policajca sprečenje linč na jednu damu.

OFK Vršcu je u prvom planu fer-plej i želja da se održi visok nivo i kvalitet takmičenja. Da to nije tako, mogli bi smo, poput tvorca saopštenja SU Dinamo Jug, da se bavimo insinuacijama o licima odgovornim za huliganski napad na naš tim koje smo naveli u pšredhodnom pasusu. Mogli bi da dovedemo u vezu sa preprodajom besplatnih karata FSS za utakmicu Srbija – Albanija navijačima iz Albanije, o čemu postoje zapisi u policiji, ili očiglednim, kao namernim, bezbednosnim propustima na utakmici Dinamo Jug – OFK Vršac. Mogli bi, ali nećemo. Istrajaćemo u legalnoj borbi.

Apelujemo na Fudbalski savez Srbije da, u skladu sa propisima, izrekne drastičnu kaznu za SU Dinamo Jug, kako se ovakvo divljaštvo nikada više ne bi ponovilo na stadionima i sportskim objektima širom Srbije.

Vršac, 10.11.2025.

Izvršni odbor OFK Vršac - navedeno je u saopštenju.

Kurir sport/OFK Vršac

