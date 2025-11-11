Slušaj vest

Lionel Mesi je nedavno posetio Barselonu i stadion Kamp Nou gde je video kako se radovi bliže kraju.

Njegova objava iz grada u kojem se oseća najlepše izazvala je ogroman broj reakcija, a na društvenim mrežama je postao viralan snimak jednog zaljubljenog para.

Argentinac je nesvesno postao hit, a samo je šetao ulicom.

Na snimku se vidi devojka sa buketom cveća i momak pored nje. Sve je bilo idilično, a onda su u jednom trenutku iza sebe primetili Mesija.

Zanemeli su i pogledali se, kao da ne mogu da veruju šta im se desilo.

Podelili su snimak, a on je izazvao puno pažnje na društvenim mrežama i masovno se širi velikom brzinom.

Kada je reč o Mesijevom boravku u Barseloni, ovaj put je trajao kratko. Argentinac je otišao do stadiona na kojem je igrao do 2021. godine kada je otišao u Pari Sen Žermen.

Kamp Nou je i dalje u fazi renoviranja, ali to nije sprečilo aktuelnog svetskog šampiona da ponovo zakorači na teren.

Njegova objava je izazvala lavinu reakcija. U periodu od oko dva sata je skupila oko 5 miliona sviđanja, a za jedan dan preko 22 miliona, uz brojne znatno više od pola miliona komentara.

- Sinoć sam se vratio na mesto koje mi nedostaje svim srcem. Mesto gde sam bio neizmerno rećan, gde ste učinili da se osećam kao najsrećnija osoba na svetu. Nadam se da ču jednog dana moći da se vratim i to ne samo da se oprostim kao igrač, što nikada nisam imao priliku da uradim... - poručio je Mesi u emotivnoj poruci.

