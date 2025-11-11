Slušaj vest

Fudbalski fanovi moraće ozbiljno da odreše kesu ukoliko žele uživo da isprate najveći najveći fudbalski spektakl.

FIFA je rešila da naredni Mundijal pretvori u mašinu za pravljenje novca, pa će nesrećnim navijačima, koji budu došli da podrže svoje reprezentacije, na svakom koraku drati kožu s leđa.

Shvatili su da od iznajvljivanja parking mesta ispred stadiona mogu da zarade ogroman novac, pa cene digli u nebesa. Verovali ili ne, fanovi koji svojim automobilom budu došli na stadion, moraće da izdvoje od 75 do neverovatnih 175 dolara po danu za parking!

FIFA je pokrenula zvaničan sajt za prodaju parking mesta i već su poznate cene parkinga na pet stadiona u Americi. Na stadionima u Majamiju, Kanzasu, Dalasu i Bostonu za grupnu fazu i šesnaestinu finala cena parkinga je oko 75 dolara, za osminu finala 100 dolara, 145 za četvrtfinale, a čak 175 za polufinale i utakmicu za treće mesto.

Na stadionu u Filadelfiji cene su još paprenije - 115 dolara za grupnu fazu i 145 dolara za osminu finala.

Cene parkinga su tako veće nego ulaznice za Svetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine. Verovali ili ne, parking mesto od 75 dolara za grupnu fazu skuplje je od ulaznice treće kategorije za bilo koji meč grupne faze na Mundijalu 2022. godine, koja je tada iznosila 69 dolara.

Većina američkih gradova koji su domaćini Mundijala nemaju razvijenu javnu saobraćajnu mrežu kao evropski gradovi, pa su Amerikanci navikli da na stadione dolaze svojim automobilima. Svi stadioni imaju ogromne parking prostore, ali će tokom Mundijala deo njih biti zatvoren, što će predstavljati ogroman problem za navijače.

Očekuje se da će FIFA od Mundijala 2026. zaraditi preko 13 milijardi dolara.

Kurir sport