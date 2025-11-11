Slušaj vest

Orlovi će u četvrtak uveče istrčati na teren čuvenog Vemblija, a to će, kao što je rekao novi selektor Veljko Paunović, biti "jednom u životu" prilika za neke od fudbalera Srbije.

Biće to i debi Paunovića na poziciji šefa stručnog štaba seniorske reprezentacije pošto je nedavno preuzeo tu ulogu na kojoj je zamenio Dragana Stojkovića Piksija.

UEFA je odlučila da na teren pošalje slovačku ekipu arbitara.

Glavni sudija će biti Ivan Kružiljak, njegovi pomoćnici Branislav Hacko i Jan Pozor, a četvrti sudija Peter Kralovič. U VAR sobi će sedeti Holanđani Klej Ruperti i Ervin Blank.

Ivan Kružiljak nema iskustvo sa A reprezentacijom Srbije, ali je sudio mladoj reprezentaciji 2016. godine u pobedi protiv Norveške rezultatom 1:0, ali i srpskim klubovima u evropskim mečevima.

Crvena zvezda je sa njim na terenu izgubila od Bode Glimta rezultatom 2:1 u prvoj utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu šampiona prošle sezone.

Partizan je u plej-ofu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv Bešiktaša utakmicu na kojoj je Slovak završio rezultatom 1:1.

Srbija će protiv Engleske u Londonu igrati u četvrtak od 20.45 časova.

