Slušaj vest

Selektor Luis de la Fuente je uvrstio zvezdu Barselone na spisak za utakmice protiv Gruzije i Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali on ipak neće biti na raspolaganju.

Razlog je činjenica da je bez znanja bilo koga u Fudbalskom savezu Španije (RFEF) i reprezentaciji Lamin Jamal bio podvrgnut tretmanu upale prepona.

Lamin Jamal Foto: Pressinphoto / ddp USA / Profimedia, PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

On je u nedelju igrao za Barselonu u pobedi na gostovanju Selti rezultatom 4:2, a u ponedeljak je, pre dolaska na okupljanje reprezentacije otišao na tretman.

- Medicinska služba RFEF-a izražava iznenađenje i nelagodnost nakon što je u ponedeljak, 10. novembra, u 13:47 – na dan početka zvaničnog trening kampa reprezentacije – saznala da je igrač Lamine Jamal istog jutra podvrgnut invazivnoj radiofrekventnoj proceduri za lečenje tegoba u preponama. Ova procedura je obavljena bez prethodnog obaveštenja medicinskog osoblja reprezentacije, a o detaljima smo saznali tek iz izveštaja primljenog sinoć u 22:40, koji je preporučio odmor za igrača u trajanju od 7 do 10 dana. S obzirom na situaciju, i uvek stavljajući zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača na prvo mesto, Kraljevska španska fudbalska federacija odlučila je da oslobodi sportistu iz trenutnog tima. Verujemo da će se dobro oporaviti i želimo mu brz i potpun oporavak - navedeno je u saopštenju.

Španiju prvo čeka gostovanje Gruziji, a onda utakmica protiv Tuske na domaćem terenu. Kako u ovom trenutku Španci na prvom mestu imaju tri boda više od Turske, ovi mečevi će biti odlučujući za plasman na Svetsko prvenstvo.

Ne propustiteFudbalZVEZDAŠIMA JE U LOŠEM SEĆANJU! UEFA odredila sudiju za utakmicu Engleska - Srbija!
Ivan Kružljak na utakmici protiv Crvene zvezde
FudbalDRANJE - PARKING ISPRED STADIONA SKUPLJI OD ULAZNICA ZA MUNDIJAL! FIFA pronašla način kako da zaradi milione: Navijačima će odrati kožu s leđa!
profimedia-0995873439.jpg
FudbalZALJUBLJENI PAR MISLIO DA PRAVI OBIČAN SNIMAK, A ONDA SE ON POJAVIO U KADRU! Pogledali su se i zanemeli u neverici kada su ga videli
Lionel Mesi upao u kadar
Fudbal"DESET HULIGANA NAPALO JEDNU DAMU!" Nastavlja se haos, stigao odgovor Dinamu posle skandalozne utakmice: Njihov kapiten je razbio vrata...
Dinamo jug - OFK Vršac

Bonus video:

Nole i Nejmar igraju fudbal na ulicama Monte Karla Izvor: Instagram