HAOS I DRAMA - LAMIN JAMAL NIJE REPREZENTATIVAC ŠPANIJE! Savez se oglasio saopštenjem, za sve krivi Barselonu!
Selektor Luis de la Fuente je uvrstio zvezdu Barselone na spisak za utakmice protiv Gruzije i Turske u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo, ali on ipak neće biti na raspolaganju.
Razlog je činjenica da je bez znanja bilo koga u Fudbalskom savezu Španije (RFEF) i reprezentaciji Lamin Jamal bio podvrgnut tretmanu upale prepona.
On je u nedelju igrao za Barselonu u pobedi na gostovanju Selti rezultatom 4:2, a u ponedeljak je, pre dolaska na okupljanje reprezentacije otišao na tretman.
- Medicinska služba RFEF-a izražava iznenađenje i nelagodnost nakon što je u ponedeljak, 10. novembra, u 13:47 – na dan početka zvaničnog trening kampa reprezentacije – saznala da je igrač Lamine Jamal istog jutra podvrgnut invazivnoj radiofrekventnoj proceduri za lečenje tegoba u preponama. Ova procedura je obavljena bez prethodnog obaveštenja medicinskog osoblja reprezentacije, a o detaljima smo saznali tek iz izveštaja primljenog sinoć u 22:40, koji je preporučio odmor za igrača u trajanju od 7 do 10 dana. S obzirom na situaciju, i uvek stavljajući zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača na prvo mesto, Kraljevska španska fudbalska federacija odlučila je da oslobodi sportistu iz trenutnog tima. Verujemo da će se dobro oporaviti i želimo mu brz i potpun oporavak - navedeno je u saopštenju.
Španiju prvo čeka gostovanje Gruziji, a onda utakmica protiv Tuske na domaćem terenu. Kako u ovom trenutku Španci na prvom mestu imaju tri boda više od Turske, ovi mečevi će biti odlučujući za plasman na Svetsko prvenstvo.
