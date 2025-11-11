- Medicinska služba RFEF-a izražava iznenađenje i nelagodnost nakon što je u ponedeljak, 10. novembra, u 13:47 – na dan početka zvaničnog trening kampa reprezentacije – saznala da je igrač Lamine Jamal istog jutra podvrgnut invazivnoj radiofrekventnoj proceduri za lečenje tegoba u preponama. Ova procedura je obavljena bez prethodnog obaveštenja medicinskog osoblja reprezentacije, a o detaljima smo saznali tek iz izveštaja primljenog sinoć u 22:40, koji je preporučio odmor za igrača u trajanju od 7 do 10 dana. S obzirom na situaciju, i uvek stavljajući zdravlje, sigurnost i dobrobit igrača na prvo mesto, Kraljevska španska fudbalska federacija odlučila je da oslobodi sportistu iz trenutnog tima. Verujemo da će se dobro oporaviti i želimo mu brz i potpun oporavak - navedeno je u saopštenju.