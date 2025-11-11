Bliži se kraj blistave reprezentativne karijere slavnog Portugalca.
POSLEDNJI PLES NA NAJBLISTAVIJOJ FUDBALSKOJ SCENI! Ronaldo potvrdio - Mundijal 2026. biće oproštajni!
Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izjavio je danas da će Svetsko prvenstvo 2026. godine biti njegovo poslednje u karijeri.
Na pitanje tokom video-konferencije na forumu o turizmu u Rijadu da li će Mundijal 2026. biti njegov poslednji, petostruki osvajač Zlatne lopte odgovorio je:
"Da, sigurno. Imaću 41 godinu i mislim da će to biti pravi trenutak."
Ronaldo, koji trenutno nastupa za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, i dalje je kapiten portugalske reprezentacije i najefikasniji fudbaler u istoriji nacionalnih selekcija.
Svetsko prvenstvo 2026. održaće se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
Kurir sport/Beta
