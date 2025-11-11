Slušaj vest

Portugalski fudbaler Kristijano Ronaldo izjavio je danas da će Svetsko prvenstvo 2026. godine biti njegovo poslednje u karijeri.

Na pitanje tokom video-konferencije na forumu o turizmu u Rijadu da li će Mundijal 2026. biti njegov poslednji, petostruki osvajač Zlatne lopte odgovorio je:

"Da, sigurno. Imaću 41 godinu i mislim da će to biti pravi trenutak."

Ronaldo, koji trenutno nastupa za Al Nasr u Saudijskoj Arabiji, i dalje je kapiten portugalske reprezentacije i najefikasniji fudbaler u istoriji nacionalnih selekcija.

Svetsko prvenstvo 2026. održaće se u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

