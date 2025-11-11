Slušaj vest

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, a o kojima je pisao, glavni razlog za prekid saradnje bile su nesuglasice oko minutaže jednog igrača.

Međutim, Predrag Mijatović je, gostujući u podkastu "Mozzart sporta" "2x45", naveo druge razloge za smenu.

On je poručio da je Blagojević skupio četiri minusa i da je to bilo dovoljno za otkaz.

- Prvi minus je bio proletos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je leto, otišlo je mnogo igrača, povukli smo mladost i Srđan je bio naš saveznik. Išlo je dobro, ali nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. S obzirom da smo ispali iz Evrope i Kupa, a onda nas iz istog takmičenja eliminisao drugoligaš Mačva, dali smo podršku i rekli ‘idemo na prvenstvo, pošto smo tu’. I – izgubimo od Čukaričkog - rekao je Mijatović.

On je istakao da je bilo neophodno odreagovati brzo.

- Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smem da čekam i osluškujem šta će da kažu novinari, navijači, društvene mreže, pa da cinculiram, ajmo još malo. Svako cinculiranje u fudbalu predstavlja produžavanje agonije, naučio sam iz iskustva. Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Srđan Blagojević drag. Dobar je trener, pošten, ima viziju fudbala i od nje ne odstupa. Stvarno je u teškom momentu napravio nešto dobro. Međutim, Partizan ide ka tome da bude još bolji nego što je bio. Verujem da je Srđan odličan trener, ali mi neće valjda niko zameriti, posebno ne on – možda nije trener za klub gde je drugo mesto neuspeh - objasnio je Mijatović.

Nakon odlaska Blagojevića Partizan je u potrazi za trenerom, a ekipu je privremeno preuzeo Marko Jovanović.

