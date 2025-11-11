Slušaj vest

Nemački fudbalski savez (DFB) najavio je da želi da uvede kompenzaciju u slučajevima kada fudbaleri odluče da nastupaju za druge reprezentacije, nakon što su ranije igrali za Nemačku u mlađim kategorijama.

- Jednostavno mi nema smisla da igrač koji je pet godina treniran pre svega u svom klubu, ali i od strane saveza kao mlađeg partnera, može besplatno da promeni nacionalni savez - rekao je za agenciju "DPA" izvršni direktor DFB-a Andreas Retig.

Fudbaler Juventusa rođen u Nemačkoj, Kenan Jildiz, sada je reprezentativac Turske, za koju je igrao i u omladinskim selekcijama. Napadač Ajntrahta iz Frankfurta Džan Uzun takođe je odbio Nemačku i odlučio da nastupa za Tursku.

Bivši napadač Herte Ibrahim Maza, koji sada igra za Bajer Leverkuzen, predstavlja Alžir, iako je ranije nastupao za nemačke omladinske selekcije. Nemački omladinci Muhamed Damar i Nikolo Tresoldi navodno su na meti Turske i Italije, dok je, prema pisanju lista "Frankfurter Rundschau", defanzivac Nirnberga Fabio Gruber odlučio da igra za Peru.

Naravno, ne možemo da zaboravimo slučaj Lazara Samardžića koji je igrao za sve mlađe kategorije Nemačke, a onda odlučio da prihvati poziv Srbije i zaigra za našu seniorsku reprezentaciju za koju je, do sada, zabeležio 24 nastupa.

- Trenutno proveravamo postoji li mogućnost kompenzacije za treniranje kada igrači promene nacionalni savez. To pitanje još nije detaljno razrađeno. Ali obuka mora biti vredna i za igrača i za trenera - rekao je Retig.

Nemačka se već dugo suočava s tim da igrači sa jednim ili oba roditelja rođena u inostranstvu biraju da igraju za zemlju svog porekla, ali je istovremeno imala koristi od imigracije, fudbaleri poput Ilkaja Gindogana, Mesuta Ozila, Samija Kedire i Džeralda Asamoe doprineli su uspehu nacionalnog tima.

Prošle nedelje, tinejdžer iz Kelna, Said El Mala, pozvan je u nemačku reprezentaciju za kvalifikacije za Svetsko prvenstvo, a najmanje 12 fudbalera iz aktuelnog tima moglo je da izabere i neku drugu zemlju. Povređeni Džamal Musijala, na primer, odlučio se za Nemačku iako je ranije igrao za omladinske selekcije Engleske.

- U Nemačkoj 43 odsto dece mlađe od pet godina ima dvojno državljanstvo. Kada budu imali 10 ili 12 godina više, moći će da odluče da li više vole (nemačkog) orla ili, na primer, (turski) polumesec? - rekao je Retig.

- Analizirali smo spiskove igrača od selekcija do 15 do 21 godine. Procenat tamo je znatno veći od pomenutih 43 odsto. Ima generacija u kojima sedam ili osam igrača iz startne postave ima dvojno državljanstvo - dodao je on.

Bilo kakav sistem kompenzacija morala bi da odobri i sprovodi Fifa. U tom slučaju, zemlje poput Francuske, Engleske, Švajcarske i Holandije mogle bi takođe da očekuju prihode od igrača koji su prošli njihovu fudbalsku školu, a kasnije odlučili da nastupaju za druge reprezentacije.

