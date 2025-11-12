Slušaj vest

Napadač, koji je u sudaru sa Harijem Megvajerom tokom meča protiv Mančester junajteda (2:2) zadobio povredu, zamenjen je na poluvremenu.

U prvom trenutku postojala je bojazan da će morati na operaciju, što bi ga izbacilo iz takmičenja na više meseci, ali to ipak neće biti potrebno.

Kolo Muani je zbog povrede propustio novembarsko okupljanje reprezentacije Francuske, a još nije poznato koliko će tačno odsustvovati sa terena.

Totenhem se nalazi na petom mestu Premijer lige.

Kolo Muani, inače igrač PSŽ-a, letos je poslednjeg dana prelaznog roka stigao u Totenhem na pozajmicu. Njegov početak u Engleskoj bio je otežan zbog povrede butine, ali se u oktobru vratio u formu i u subotu upisao treću uzastopnu utakmicu u startnoj postavi.

Povreda Muanija novi je peh za trenera Tomasa Franka, koji već ima problema sa brojnim izostancima u napadu (Solanke, Medison, Kuluševski, Kudus).

