Slušaj vest

Policija još uvek ispituje slučaj, a oružje je oduzeto.

Vanderson Brandao de Sousa. Naše saučešće porodici i prijateljima. Neka Bog uteši sva naša srca”, objavio je klub na društvenim mrežama, a preneli svi svetski mediji.

Porodica, prijatelji i fudbalska zajednica regiona u šoku su zbog gubitka talentovanog igrača, koji je tek počeo da igra za seniorski tim kluba.

Klub je nakon tragedije obustavio sve aktivnosti i odao počast talentovanom napadaču:

“Piauí Sportski Klub doživljava trenutak duboke tuge zbog gubitka napadača Antonija Iljana, koji je stradao u nesreći. Iljano je nosio boje kluba od 2024. i takmičio se u Piauiense U20, Sao Paulo Junior Kupu i Severоistočnoj U20 Ligi. Bio je spreman da putuje sa timom na Copa Brasil Sub-20", dodaje se u saopštenju kluba.

