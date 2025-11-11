Slušaj vest

Klub se od srpskog stručnjaka oprostio na društvenim mrežama.

"Zvanično: Dejan Stanković je napustio redove Spartaka sporazumnim raskidom ugovora.

Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu odnosa uz obostrani pristanak.

Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im puno sreće u budućim karijerama", poručili su Moskovljani.

Podsetimo, Spartak je sa Stankovićem prošle sezone završio na četvrtom mestu u prvenstvu i igrao finale Kupa gde je izgubio od Rostova.

1/15 Vidi galeriju Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com