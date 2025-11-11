Slušaj vest

Klub se od srpskog stručnjaka oprostio na društvenim mrežama.

"Zvanično: Dejan Stanković je napustio redove Spartaka sporazumnim raskidom ugovora.

Spartak se trenutno nalazi na šestom mestu na tabeli ruske Premijer lige, što ne zadovoljava rukovodstvo kluba. Nakon razgovora sa Stankovićem, doneta je odluka o prekidu odnosa uz obostrani pristanak.

Zahvaljujemo Dejanu i njegovim pomoćnicima na njihovom radu i želimo im puno sreće u budućim karijerama", poručili su Moskovljani.

Podsetimo, Spartak je sa Stankovićem prošle sezone završio na četvrtom mestu u prvenstvu i igrao finale Kupa gde je izgubio od Rostova.

Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Ne propustiteFudbal"ŠTA JE TREBALO DA URADIM? DA MU SE POKLONIM?!" Rusija bruji o obračunu Stankovića i novinara u programu uživo!
Dejan Stanković
FudbalSTANKOVIĆ POBESNEO NA NOVINARA: Zašto me provocirate? Da li znate bilo šta o fudbalu?
Dejan Stanković se prekrstio
FudbalSTANKOVIĆ UTIŠAO KRITIČARE: Spartak iz Moskve zabeležio važnu pobedu!
Dejan Stanković
FudbalSTANKOVIĆA EMOTIVNO UNIŠTILI TRAČEVI! Srbin posle velike pobede pred potpunim pucanjem: Umoran sam, želim kući...
Dejan Stanković

Fudbaleri Zvezde slave sa navijačima pobedu nad Lilom 1 Izvor: Kurir