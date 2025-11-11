Fudbalsku javnost u Srbiji i regionu uzdrmala je vest da Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka !

U zvaničnom saopštenju navedeno je da su se dve strane sporazumno razišle, uz napomenu da Spartak trenutno zauzima šestu poziciju na tabelim, a to je rezultat koji, prema navodima kluba, ne ispunjava očekivanja uprave.