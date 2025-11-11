Slušaj vest

Fudbalsku javnost u Srbiji i regionu uzdrmala je vest da Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka!

U zvaničnom saopštenju navedeno je da su se dve strane sporazumno razišle, uz napomenu da Spartak trenutno zauzima šestu poziciju na tabelim, a to je rezultat koji, prema navodima kluba, ne ispunjava očekivanja uprave.

Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Poznato je ko će preuzeti kormilo Spartaka nakon odlaska Stankovića, pa na klupu seda dobro poznato lice navijačima i ljudima u klubu.

U narednom periodu ulogu vršioca dužnosti glavnog trenera obavljaće Vadim Romanov, donedavni član stručnog štaba tima iz Moskve.

Dejan Stanković kao trener moskovskog Spartaka
Dejan Stanković
Dejan Stanković se prekrstio
Dejan Stanković

