To je privremeno rešenje...
Fudbal
RUSI BRZO REAGOVALI! POZNATO JE KO MENJA DEJANA STANKOVIĆA NA KLUPI SPARTAKA! Kormilo preuzima čovek koji je veoma dobro poznat navijačima!
Slušaj vest
Fudbalsku javnost u Srbiji i regionu uzdrmala je vest da Dejan Stanković više nije trener moskovskog Spartaka!
U zvaničnom saopštenju navedeno je da su se dve strane sporazumno razišle, uz napomenu da Spartak trenutno zauzima šestu poziciju na tabelim, a to je rezultat koji, prema navodima kluba, ne ispunjava očekivanja uprave.
Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com
Vidi galeriju
Poznato je ko će preuzeti kormilo Spartaka nakon odlaska Stankovića, pa na klupu seda dobro poznato lice navijačima i ljudima u klubu.
U narednom periodu ulogu vršioca dužnosti glavnog trenera obavljaće Vadim Romanov, donedavni član stručnog štaba tima iz Moskve.
Reaguj
Komentariši