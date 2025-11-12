Slušaj vest

Paladino (41), na klupi menja hrvatskog trenera Ivana Jurića, koji je smenjen u ponedeljak posle loših rezultata u Seriji A, gde Atalanta u poslednjih sedam utakmica nije ostvarila pobedu.

"Rafaele Paladino je potpisao ugovor sa klubom do 30. juna 2027. godine", saopštili su osvajači Lige Evropa iz 2024. godine.

Bivši italijanski reprezentativac, Paladino, započeo je trenersku karijeru u Monci, prvo u mlađim kategorijama, da bi 2022. godine preuzeo prvi tim i proveo dve sezone u Seriji A.

Nakon toga preuzeo je Fjorentinu sa kojom je zauzeo šesto mesto u Seriji A, ali je iznenada napustio poziciju u julu prošle godine.

Atalanta posle 11 odigranih utakmica u Seriji A zauzima 13. mesto sa 13 bodova, a za vodećim Interom i Romom zaostaje 11 bodova.

Atalanta takođe ima šest bodova više od Đenove, koja se nalazi na 18. mestu, u zoni ispadanja.

Klub iz Bergama četvrti je koji je ove sezone promenio trenera u Seriji A. Pre njih trenera su promenili u Juventusu (Igor Tudor zamenjen Lučijanom Spaletijem), Đenovi (Patrik Vijera otišao, a na njegovo mesto došao Danijele de Rosi) i Fjorentini (Stefano Pioli zamenjen Paolom Vanolijem).

(Beta)