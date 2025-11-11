Slušaj vest

Srpski fudbalski trener Dejan Stanković nije više šef stručnog štaba Spartaka iz Moskve, saopštio je danas ruski klub.

Nakon odlaska iz Moskve, Dejan Stanković se oglasio i poslao emotivnu poruku:

- Bio sam ponosan što sam radio u Spartaku, od prve do poslednje sekunde. Neke stvari su nam išle od ruke, neke nisu, ali mogu sa sigurnošću reći: Spartak je najvažniji klub u Rusiji. Oduvek mi je bio i uvek će biti pod kožom. Moskva je postala moj dom, a Spartak će zauvek ostati u mom srcu.

Želim Spartaku stabilnost, da klub uvek ostane jak, bez obzira na sve, i da je spreman da se bori do kraja. Želim da se zahvalim navijačima, pristalicama Spartaka, na podršci, na tome kako su nas terali napred na terenu i van njega, na veri u tim i spremnosti da daju sve za crveno-bele boje. Spartak je njihov život!

Zahvaljujem se osoblju kluba na profesionalizmu, posvećenosti, podršci i pomoći. Rad u Spartaku nije lak, ali svako od njih je uvek pokazivao svoje najbolje kvalitete kako bi klub bio jači.

Veliko hvala igračima. Momci, bilo mi je drago što sam bio vaš trener. Uvek ste davali sve od sebe igri, bili ste profesionalci, i drago mi je što su vam srca gorela. Imali smo dobar put, sa usponima i padovima, ali uzdignute glave. I ovaj tim je zaista mnogo postigao. Zaslužujete da vas zovu najboljima.

Spartak je više od kluba. I siguran sam da crveno-beli imaju sjajnu budućnost. Neka sve bude kako treba. Želim Spartaku pobede!

Vaš, Dejan Stanković - poručio je srpski trener.

Podsetimo, Dejan Stanković je vodio moskovski klub od leta 2024. godine. Prošle sezone srpski stručnjak je zauzeo četvrto mesto u ruskom prvenstvu sa Spartakom.

Posle 15 odigranih utakmica ove sezone Spartak se nalazi na šestom mestu ruskog prvenstva sa 25 bodova, osam manje od vodećih Krasnodara i CSKA iz Moskve.

Mesto privremenog trenera Spartaka preuzeće ruski stručnjak Vadim Romanov.