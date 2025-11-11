Slušaj vest

"Upravni odbor imenovao je Komolija na funkciju izvršnog direktora, istovremeno okončavši njegove prethodne dužnosti generalnog direktora", navodi se u saopštenju torinskog kluba.

Komoli (53) je u Juventus došao pre pet meseci, a na funkciji izvršnog direktora menja Mauricija Skanavina, čiji je mandat istekao 7. novembra.

"Ovaj klub ima ogroman potencijal. Nakon 33 godine u fudbalu, nikada nisam video toliku strast, takav duh zajedništva, jedinstvo, poštovanje i tako bogatu istoriju u okviru jednog kluba... Imamo dugoročni projekat za koji verujemo da je jedinstven i koji će nam omogućiti da zasijamo na evropskoj sceni. Ali pre svega, naš cilj je da ponovo osvojimo Seriju A", rekao je novi izvršni direktor Juventusa na konferenciji za novinare.

Komoli je u dosadašnjoj karijeri između ostalog radio kao sportski direktor Sent Etjena, Liverpula i Fenerbahčea, a od 2020. do ove godine bio je predsednik Tuluza.

Juventus je na kraju prošlog meseca smenio trenera Igora Tudora, zbog slabih rezultata, a tu funkciju sada obavlja domaći trener Lučano Spaleti.

Posle 11 odigranih utakmica Juventus zauzima šesto mesto u Seriji A sa pet bodova zaostatka za vodećim Interom. U Ligi šampiona tim iz Torina zauzima 26. mesto sa tri boda nakon četiri kola.

1/5 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

(Beta)