Saopštenje FK Zemun vam prenosimo u celosti:

"Fudbalski klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio sinoć tokom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014 - 2016 kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je grupa od 30 huligana upala u naš sportski centar i vandalizovala svlačionice i klupske prostorije.

Ovaj kukavički čin, počinjen u trenutku kada su na terenu bila deca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportisti, predstavlja sramotu za sport i društvo u celini.

Posebno nas pogađa što se sve to dogodilo baš na Dan pobede u Prvom svetskom ratu, dan kada obeležavamo mir, hrabrost i zajedništvo a čvrsto verujemo da bi se preci počinioca sramili ovakvim potezom njihovih naslednika.

FK Zemun i roditelji dece pozivaju nadležne organe da hitno preduzmu sve mere kako bi se izgrednici i počinioci pronašli i sankcionisali.

Naš klub će nastaviti da neguje sportski duh, fer-plej i bezbednost sve dece i sportista koji treniraju u našem kompleksu. Osuđujemo svaki vid nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja", piše u saopštenju FK Zemun objavljenim na društvenim mrežama.

Oglasio se MUP

"Pripadnici PS Zemun su odmah po prijemu poziva izašli na lice mesta na stadion FK Zemun u Ugrinovačkoj ulici. Prvi rezultati istrage ukazuju da je veća grupa maskiranih osoba metalnim šipkama i drvenim palicama polomila stakla na prozorima svlačionica stadiona a zatim pobegla sa nekoliko vozila. Povređenih osoba nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta. Istraga je u toku, traga se za osumnjičenima", piše u saopštenju MUP.