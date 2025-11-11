Huligani upali na stadion i demolirali prostorije kluba!
MASKIRANI SA METALNIM ŠIPKAMA I PALICAMA LOMILI, PA POBEGLI: Detalji demoliranja prostorija na stadionu FK Zemun
Veliki incident dogodio se na stadionu Zemuna, pošto je 30-ak huligana upalo na stadion i demoliralo prostorije kluba kao i svlačionce, sve to za vreme treninga najmlađih kategorija.
Povodom ovog incidenta oglasio se i MUP.
"Pripadnici PS Zemun su odmah po prijemu poziva izašli na lice mesta na stadion FK Zemun u Ugrinovačkoj ulici. Prvi rezultati istrage ukazuju da je veća grupa maskiranih osoba metalnim šipkama i drvenim palicama polomila stakla na prozorima svlačionica stadiona a zatim pobegla sa nekoliko vozila. Povređenih osoba nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta", piše u saopštenju MUP.
Istraga je u toku, kao i potraga za osumnjičenima.
