Veliki incident dogodio se na stadionu Zemuna, pošto je 30-ak huligana upalo na stadion i demoliralo prostorije kluba kao i svlačionce , sve to za vreme treninga najmlađih kategorija.

"Pripadnici PS Zemun su odmah po prijemu poziva izašli na lice mesta na stadion FK Zemun u Ugrinovačkoj ulici. Prvi rezultati istrage ukazuju da je veća grupa maskiranih osoba metalnim šipkama i drvenim palicama polomila stakla na prozorima svlačionica stadiona a zatim pobegla sa nekoliko vozila. Povređenih osoba nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta", piše u saopštenju MUP.