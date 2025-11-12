Slušaj vest

Fudbaleri Partizana nedavno su ostali bez trenera kada je klubu tima iz Humske napustio Srđan Blagojević.

Sada se Blagojević oglasio i odgovorio je na izjavu koju je Predrag Mijatović dao u podkastu "2x45" kada je rekao kako je bivši trener crno-belih skupio četiri minusa pre otkaza.

- Uz dužno poštovanje, a nadam se da se niko neće naljutiti. Smatram sebe za suviše ozbiljnog čoveka i trenera da bih takve stvari komentarisao. Nemam ni potrebe, a ni želje. Nivo mog vaspitanja, a posebno poštovanja prema Partizanu je toliki da ne mogu i ne želim da se upuštam u bilo kakvu medijsku polemiku ni sa kim. Partizan je bio i trebalo bi da ostane iznad svakog pojedinca - rekao je Blagojević.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Šta je istakao Mijatović?

- Prvi minus je bio proletos, kada nas je TSC eliminisao iz Kupa. Došlo je leto, otišlo je mnogo igrača, povukli smo mladost i Srđan je bio naš saveznik. Išlo je dobro, ali nismo se kvalifikovali za grupnu fazu, što je drugi minus. S obzirom da smo ispali iz Evrope i Kupa, a onda nas iz istog takmičenja eliminisao drugoligaš Mačva, dali smo podršku i rekli ‘idemo na prvenstvo, pošto smo tu’. I – izgubimo od Čukaričkog - rekao je Mijatović.

Srđan Blagojević i Predrag Mijatović na promociji u FK Partizan Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

On je istakao da je bilo neophodno odreagovati brzo.

- Kao neko ko je odgovoran za sportski projekat, morao sam da reagujem. Ne smem da čekam i osluškujem šta će da kažu novinari, navijači, društvene mreže, pa da cinculiram, ajmo još malo. Svako cinculiranje u fudbalu predstavlja produžavanje agonije, naučio sam iz iskustva. Bez obzira na komentare koji mogu da se pojave u fudbalskim krugovima, meni je Srđan Blagojević drag. Dobar je trener, pošten, ima viziju fudbala i od nje ne odstupa. Stvarno je u teškom momentu napravio nešto dobro. Međutim, Partizan ide ka tome da bude još bolji nego što je bio. Verujem da je Srđan odličan trener, ali mi neće valjda niko zameriti, posebno ne on – možda nije trener za klub gde je drugo mesto neuspeh - objasnio je Mijatović.

Kurir sport / Sportal / Podkast "2x45"

BONUS VIDEO: