Kao grom iz vedra neba došla je sinoć vest iz Moskve da Dejan Stanković više nije trener Spartaka, najvećeg kluba u Rusiji.

Razni mešetari, što iz kluba, što iz ruskih sportskih medija uspeli su u svojoj misiji da Dejanu Stankoviću vide leđa.

Dejan Stanković je napustio Spartak iz Moskve Foto: Sofya Sandurskaya / Zuma Press / Profimedia

Insajderske informacije

Pomalo zbunjuje i zapanjuje trenutak kada je došlo do sporazumnog raskida saradnje između Dejana Stankovića i moskovskog Spartaka, posle dve pobede, u prvenstvu Rusije protiv Ahmata u Groznom i kupu protiv Lokomotive. Kada se klub stabilizovao i krenuo uzlaznom linijom. Ali...

List "Sport-eskpres" i njegov kolumnista Maksim Nikitin donose tekst o tome, kako i na koji način je došlo do razlaza između Dejana Stankovića i Spartaka. Srbin je bio harizmatična osoba, koja se svojim emotivnim ponašanjem, posebno kada je sudijska nepravda u pitanju, nikako nije uklapao u već ustaljene prilike u ruskom fudbalu.

1/15 Vidi galeriju Dejan Stanković, Spartak Moskva Foto: Www.spartak.com

Bolji i od Karere

U proteklih deset godina Dejan Stanković ima najbolji prosek poena od svih trenera Spartaka (1,89). Na primer, Masimo Karera, koji je na drugom mestu, i sa kojim je Spartak poslednji put 2017. bio prvak Rusije, ima 1,87 poena. Brojke su surove, jer pokazuju sve ono što su ruski mediji proteklih meseci nipodaštavali, ili se pravili da ne vide.

Iako je Dejan Stanković proteklih dana govorio da mu je "dosta svega", da "želi da se vrati kući, supruzi i ćerkici" bilo je jasno da on neće podneti ostavku. Razlaz je usledio na inicijativu kluba. Ali, kako? I na koji, način? Kako piše "Sport-ekspres" Stankoviću je zamereno na "nedostatku napretka u igri tima", ma šta god to značilo, a ne na njegovim izjavama u javnosti.

Dejan Stanković sa suprugom i ćerkicom Foto: Www.spartak.com

Kukavički i bez hrabrosti

Uprava kluba kontaktirala je trenera u utorak, tokom dana, dok se Dejan Stanković nalazio u Beogradu, sa porodicom. Otkaz mu je uručen putem video poziva. Stanković se nije protivio, prihvatio je predlog da se saradnja prekine mirno i bez preteranih emocija. Zapravo, njegova izjava posle zvanične vesti je to potvrdila.

Kada se pogleda način na koji je uprava Spartaka odlučila da se rastane sa Dejanom Stankovićem, jasno je da su pokazali veliko nepoštovanje, ali i nedostatak hrabrosti. Nisu imali petlju da se suoče sa njim oči u oči, dok je on bio u Moskvi. Sačekali su trenutak da on ode u Srbiju, a onda mu kukavički saopštili da više ne mogu zajedno. Nedostojna odluka ljudi, koji vode tako veliki klub.

Dejan Stanković pokazao je da ima kičmu, jer se nikada nije u potpunosti pomirio sa ruskom stvarnošću - sumnjivim suđenjem, medijskim pritiskom, zbog čega je žalio jer je stalno govorio da "nikada ništa slično nije video". Bez obzira na sve, Srbin je ostavio trajan trag u ruskom fudbalu. Moglo bi se reći da je zaslužio ljubav navijača, koji su ga branili čak i u njegovim lošim trenucima. A to je nešto što je malo ko u Spartaku postigao.

Dejan Stanković kao trener Spartaka iz Moskve Foto: Www.spartak.com

Privremeni naslednik

Uprava Spartaka za naslednika Dejana Stankovića postavila je Vadima Romanova, čoveka iz kluba, koji je radio sa omladincima i koji je bio kooptiran u Srbinov stručni štab. On bi trebalo da bude prelazno rešenje do zimskom prelaznog roka, a onda bi navodno, prema informacijama iz Moskve trebalo da stigne novi trener.

Prvi pik rukovodstva Spartaka je Španac Unai Emeri, a odmah iza njega Albert Rijera, o kojem se piše da je i velika želja Crvene zvezde. U oba slučaja, klub iz Moskve spremio je finansijski izuzetno jak ugovor. Među kandidatima za novog trenera su i Srbin Vladimir Ivić, Čeh Marsel Lička, ali i ruski treneri Vladimir Fedotov, Stanislav Čerčesov, Mihail Galaktionov...

I da napomenemo. Dejan Stanković je od utorka veče glavna vest u svim ruskim sportskim medijima. Njegovo ime i fotografija su na prvom mestu, bez izuzetka, od Sankt Peterburga, preko Moskve, do Vladivostoka. Toliko o tome, koliko je srpski trener bio cenjen i poštovan u Rusiji.