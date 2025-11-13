Slušaj vest

Aksel Tuanzebe, fudbaler koji je gotovo dve decenije proveo u Mančester Junajtedu, pokrenuo je sudski postupak protiv svog bivšeg kluba, tražeći milion funti odštete zbog neadekvatnog lečenja povrede leđa.

Tuanzebe tvrdi da klub nije reagovao na adekvatan način kada se povredio, što je, kako navodi, dovelo do ozbiljnih i dugoročnih posledica.

"Odgovarajuće lečenje bi, na osnovu verovatnoće, rezultirali time da bi podnosilac tužbe izbegao bol i nelagode navedene u nastavku. I bio u mogućnosti da igra profesionalni fudbal na elitnom nivou bez ograničenja ili prepreka. Iako on i sada igra na elitnom nivou, ovo jeste uticalo na njegovu karijeru i zaradu", navodi se u tužbi 27-godišnjeg defanzivca Barnlija.

Tuanzebe je u Junajted stigao kao osmogodišnjak i prošao je sve omladinske selekcije slavnog kluba. Za prvi tim debitovao je 2017. godine, ali njegovu seniorsku karijeru u klubu sa Old Traforda obeležele su brojne povrede. Napustio je Junajted 2023. godine i nakon kratkob boravka u Ipsviču ovog leta je prešao u Barnli.

Kurir sport