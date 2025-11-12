Slušaj vest

Predrag Mijatović, potpredsednik FK Partizan, predano radi na tome da crno-beli u skorije vreme dobiju novog trenera.

Prema saznanjima Kurira Predrag Mijatović već je razgovarao sa nekoliko kandidata, a kako je sam najavio, novi trener biće samo prelazno rešenje, jer se dugoročno planira za leto.

Zna koje poteze treba da povuče - Predrag Mijatović Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ova nedelja je ključna

- Imamo nekoliko kandidata i vrlo brzo ćemo, početkom sedmice odlučiti ko će preuzeti ekipu sad do kraja sezone. S obzirom na situaciju, prvenstvo finansijsku, ideja je da trener koji će sad preuzeti ekipu bude tu do kraja sezone. To je jedan od uslova - rekao je Predrag Mijatović gostujući u podkastu "2x45".

Prema informacijama kojima raspolaže Kurir, jedan od najozbiljnijih kandidata za mesto trenera Partizana jeste Darko Milanič. Slovenac je nekada nosio crno-beli dres, od 1986. do 1993. godine, upisao 104 utakmice i dao dva gola. Stekao je i status reprezentativca Jugoslavije. Odlično zna šta znači Partizan, a ono što je dobro po crno-bele je da je trenutno bez posla.

Vrlo bitna činjenica, kada se pominje ime Darka Milaniča jeste da je četiri sezone bio saigrač Predragu Mijatoviću u Partizanu od 1989. do 1993. Njih dvojicu veže prijateljstvo, ali i uzajamno poverenje. Darko Milanič je i prethodnih godina bio povezivan sa Partizanom. Deluje da mu ne smeta što bi bio prelazno rešenje u Humskoj, a evidentno je da bi u narednih nekoliko meseci to bila obostrano korisna saradnja, kako za Milaniča, tako i za Partizan.

1/5 Vidi galeriju Darko Milanič Foto: Raul Caro/EFE, ERWIN SCHERIAU/apa, LUC CLAESSEN/BELGA

Trenersko iskustvo od 20 godina

Darko Milanič kao trener počeo je da radi 2004. u Primorju iz Ajdovščine. Potom je vodio Goricu, Maribor sa kojim je pet puta bio prvak Sloveniji i četiri puta osvajač kupa, austrijski Šturm, engleski Lids, pa ponovo Maribor, zatim Slovan iz Bratislave, kiparske klubove Pafos i Anortozis. Od 2023. dve godine je radio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, prvo u Banijasu, a onda u Al Vahdi.

Međutim, pored njega postoji i još nekoliko kandidata koji bi mogli da sednu u stolicu koju je nedavno napustio Srđan Blagojević, koji je dobio otkaz zbog nesuglasica sa Predragom Mijatovićem oko neigranja Ognjena Ugrešića, o čemu je Kurir pisao. Kao povod za smenu trenera, potpredsednik Partizana iskoristio je seriju slabijih rezultata crno-belih, pre svega ispadanja iz Kupa Srbije od Mačve i visok poraz od 1:4 od Čukaričkog.

Ima viziju Partizana u budućnosti - Predrag Mijatović Foto: Starsport

Trener za budućnost

Pomenuo je Predrag Mijatović i da će od leta 2026. tražiti novog trenera i to na duže staze.

- Već sad u novembru imam jasan profil trenera kakvog želim za mlade momke od naredne sezone. Ne mogu da vam kažem konkretno ime, ali mogu da nagovestim da će to biti neko ko poznaje balkanski mentalitet i fudbal. Drugo, da zna kako je osvajati pehar - kazao je Predrag Mijatović i dodao:

- Vrlo verovatno da će biti Španac. Neću da kažem da će biti, ali možda će biti Španac. Zašto? Zato što Španci slični nama mentalitetom, navikama i imaju gledanje na fudbal kao i mi. Nije čudo što se naši igrači brzo prilagođavaju tamošnjem ambijentu i što španski treneri imaju veliki procenat uspešnosti prilikom adaptacije u nove sredine. Isto važi iza igrače. Zato mislim da može da bude Španac.

Viktor Sančez fudbalski trener iz Španije Foto: MARCIN ONUFRYJUK/PAP

Ako se Predrag Mijatović odluči za trenera iz Španije, jedan od kandidata je svakako Viktor Sančez, trener Rijeke. I on je poznanik i prijatelj Predraga Mijatović, ali iz vremena kada su igrali za Real iz Madrida. Počeo je karijeru kao asistent, skupljao je znanje uz Huana Esnajdera i Mičela ljude koje je znao iz Reala.

Radio je Viktor Sančez kao samostalan trener u Malagi, Olimpijakosu sa kojim je dva puta bio šampion Grčke i jednom osvajač kupa, zatim u Betisu, ponovo u Malagi, Kartaheni, a onda u ljubljanskoj Olimpiji. Sada je u Rijeci sa kojom ima ugovor do juna 2027. godine. I tokom leta se pominjao kao mogući trener Partizana.