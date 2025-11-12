Slušaj vest

Dušan Vlahović prošao je put od otpisanog, do glavne uzdanice napada Juventusa ove sezone.

Torinski gigant želi da se vrati u vrh italijanskog i evropskog fudbala, a srpski napadač je "staroj-dami" potreban za tako nešto.

Novi izvršni direktor kluba postao je Damijen Komoli, a na početku svoje ere pričao je i o Dušanu Vlahoviću i njegovoj budućnosti.

- Nijedan italijanski klub ne može da priušti premijerligaške plate, ali to ne znači da nismo konkurentni. Moramo poštovati UEFA pravilo o odnosu troškova ekipe i prihoda od 70 odsto. Imamo dogovor sa Dušanom da sezona prođe i da o tome razgovaramo tek na kraju. Ne očekujte nikakve odluke pre toga - rekao je Komoli.

Dušan Vlahović na meču Juventus - Sporting Foto: Claudio Benedetto/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Dakle, Vlahović će, sva je prilika, ostati u klubu do kraja sezone i probaće da donese Juventusu titulu, ali reči Komolija ne obećavaju da će Dušan biti deo tima kada mu istekne ugovor. 

Dušan Vlahović na meču Real - Juventus

