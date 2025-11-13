Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije kreće po čudo na "Vembliju".

Četa Veljka Paunovića će na debiju novog selektora imati nikad teži zadatak - moraće da ide na pobedu protiv moćne Engleske (četvrtak, 20.45).

Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni sport Premium 2, kao i na prvom programu Radio televizije Srbije.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Glasajte u našoj anketi i pišite nam u komentarima...

Anketa

Ko će slaviti u meču Engleska - Srbija?

