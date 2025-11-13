Fudbaleri Srbije gostovaće Engleskoj u četvrtak od 20.45, a poznato je gde možete gledati direktan prenos ove utakmice
KVALIFIKACIJE ZA SP
"ORLOVI" TRAŽE ČUDO NA "VEMBLIJU": Evo gde možete gledati direktan prenos meča Engleska - Srbija
Fudbalska reprezentacija Srbije kreće po čudo na "Vembliju".
Četa Veljka Paunovića će na debiju novog selektora imati nikad teži zadatak - moraće da ide na pobedu protiv moćne Engleske (četvrtak, 20.45).
Veljko Paunović na promociji u FSS Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni sport Premium 2, kao i na prvom programu Radio televizije Srbije.
