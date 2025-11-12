Slušaj vest

Albanija trenutno sama odlučuje o svojoj sudbini kada je reč o plasmanu u baraž za Svetsko prvenstvo 2026.

Tim koji predvodi Silvinjo napravio je ogroman korak pobedom nad Srbijom u Leskovcu, a eventualni trijumf nad Andorom mogao bi da bude presudan, ali ukoliko „Orlovi“ ne uspeju da savladaju Englesku.

Selektor Albanije osvrnuo se na duel sa Srbijom u razgovoru za Corriere dello Sport.

"Bilo je to više od fudbalske utakmice, iako je naš najbolji meč zapravo bio remi 0:0 protiv Srba u prvom meču. Na njihovom terenu nije bilo lako, ni sa ambijentalne strane, ali je postojalo međusobno poštovanje između dve ekipe, uprkos geopolitičkoj situaciji koja stoji u pozadini. Kada smo se vratili u Tiranu, zatekli smo zemlju u slavlju, ludu od sreće", rekao je Silvinjo i dodao:

"Imamo prednost, jednu meč loptu i osećam da nam se neće ‘skratiti ruka’. Ali sve još može da se desi, jer ne zavisi sve od našeg rezultata."