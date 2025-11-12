Slušaj vest

Albanija trenutno sama odlučuje o svojoj sudbini kada je reč o plasmanu u baraž za Svetsko prvenstvo 2026.

Tim koji predvodi Silvinjo napravio je ogroman korak pobedom nad Srbijom u Leskovcu, a eventualni trijumf nad Andorom mogao bi da bude presudan, ali ukoliko „Orlovi“ ne uspeju da savladaju Englesku.

Selektor Albanije osvrnuo se na duel sa Srbijom u razgovoru za Corriere dello Sport.

Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

"Bilo je to više od fudbalske utakmice, iako je naš najbolji meč zapravo bio remi 0:0 protiv Srba u prvom meču. Na njihovom terenu nije bilo lako, ni sa ambijentalne strane, ali je postojalo međusobno poštovanje između dve ekipe, uprkos geopolitičkoj situaciji koja stoji u pozadini. Kada smo se vratili u Tiranu, zatekli smo zemlju u slavlju, ludu od sreće", rekao je Silvinjo i dodao:

"Imamo prednost, jednu meč loptu i osećam da nam se neće ‘skratiti ruka’. Ali sve još može da se desi, jer ne zavisi sve od našeg rezultata."

Ne propustiteFudbal"MILOJEVIĆ MI JE ČESTITAO NA GOLU PROTIV SRBIJE" Albanac srušio Orlove, sramotno provocirao, pa sve iznenadio izjavom: "To je normalno..."
SERBIA-ALBANIA_150.JPG
FudbalSKANDAL! ČUVENA ALBANKA SKUPLJALA LAJKOVE ŠIREĆI MRŽNJU! Uoči meča sa Srbijom pozirala sa simbolom velike Albanije i izazvala haos na mrežama (FOTO)
Eva Murati
Fudbal"GUBILI SMO SVEST I PILI VODU SA ŠEĆEROM U LESKOVCU" Albanac koji je srušio Srbiju i pokazivao "albanskog orla" progovorio o skandaloznom slavlju!
Rej Manaj
FudbalOTKRIVAMO! SVETSKI SKANDAL! Potpredsednik UEFA sa fudbalerima Albanije demolirao stadion u Leskovcu!
Albanci razvaljuju svlačionicu

Kraj meča Srbija Albanija, bez incidenata Izvor: MONDO/Dušan Ninković