Brazilski fudbaler Oskar u stabilnom je stanju i nalazi se u bolnici u Sao Paolu u koju je primljen zbog problema sa srcem. Bivšem fudbaleru Čelsija pozlilo je u utorak tokom lekarskih pregleda u trening centru Sao Paola uoči početka nove sezone, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Oskar se prošlog decembra vratio u Sao Paolo, klub u kome je počeo karijeru. Potpisao je trogodišnji ugovor, do 2027. godine, posle osam godina igranja u Kini.

"Oskar je imao incident u vezi sa kardiološkim promenama, posle čega su brzo reagovali klupski lekari i medicinski tim bolnice Ajnštajn Izraelita, koji su bili na licu mesta. Fudbaler je prebačen u bolnicu, gde je trenutno u stabilnom stanju i ostaje na posmatranju radi daljih testova kako bi se utvrdila dijagnoza", navodi se u saopštenju kluba.

Brazilski list Globo preneo je da je 34-godišnji fudbaler tokom testiranja koristio sobni bicikl kada se srušio i da je dva minuta bio bez svesti.

Globo je preneo da Oskar sada razmatra mogućnost da završi karijeru.

Oskar je tokom karijere osvojio brojne trofeje, među kojima dve titule u Premijer ligi sa Čelsijem i Ligu Evropa, Kup konfederacija sa reprezentacijom Brazila, svetsku titulu sa selekcijom Brazila uzrasta do 20 godina i srebrnu olimpijsku medalju u Londonu 2012.

