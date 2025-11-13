Slušaj vest

Predsednik Barselone Đoan Laporta izjavio je kako nije realno da se argentinski fudbaler Lionel Mesi vrati u katalonski klub.

Mesi (38) je od 2000. do 2021. godine bio član Barselone. Argentinski fudbaler je potom dve sezone igrao za Pari Sen Žermen, a od 2023. je član Intera iz Majamija.

Čuveni Argentinac je pre nekoliko dana posetio stadion Barselone, a potom je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati na Nou Kamp, "a ne samo da se oprosti kao igrač".

"Stvari se nisu završile onako kako bismo želeli. Ako bi na neki način ova počast mogla da nadoknadi ono što nije urađeno, verujem da bi to bilo dobro. Ali uz ogromno poštovanje koje imam prema Mesiju, prema svim profesionalcima u klubu i njegovim članovima, verujem da je spekulacija o njegovom mogućem povratku kao igrača nerealna", izjavio je Laporta za Radio Katalunja.

Mesi je na društvenim mrežama objavio da želi da se vrati da živi u Barseloni.

"Nisam znao da dolazi, ali Nou Kamp je njegov dom. Mislim da je to bio mali, spontani i prijateljski gest", rekao je Laporta.

Predsednik Barselone je dodao da klub "trenutno radi na tome" kako bi obezbedio da Mesi dobije "najveću počast na svetu", kada se završi renoviranje stadiona Nou Kamp "pred 105.000 navijača".

