Slušaj vest

Franklin Tebo Učena stigao je letos u Crvenu zvezdu iz norveškog Sarpsborga. Visok 192 centimetra i veoma snažan delovao je kao odličan izbor sportskog sektora kluba iz Ljutice Bogdana.



Trebalo je vremena momku iz Nigerije da se privikne na novu sredinu, okruženje i zahteve Crvene zvezde.

Frenklin Tebo Učena u studiju TV Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Lil ostaje kao uspomena

Period adaptacije nije dugo trajao, morao je Franklin Tebo Učena dobro da radi kako bi zadobio poverenje navijača, kao i stručnog štaba. Posle ne baš blistavih partija, deluje da je u pobedi protiv Lila konačno pronašao sebe.

O Zvezdi, izazovu Lige Evrope, Srbiji i Srbima, počecima fudbalske karijere i raznim sportskim i životnim temama govorio je simpatični momak iz Nigerije u intervjuu za praznični broj Kurira.

Utisak posle utakmice protiv Lila. Deluje da je to vaša najbolja partija u dresu Crvene zvezde. Da li je?

- Bila je to veoma zahtevna utakmica protiv ozbiljnog protivnika. Srećan sam što sam mogao da pomognem timu i da odigram na visokom nivou. Iskreno, ne razmišljam previše o tome, da li je to bila moja najbolja partija, važno mi je samo da ekipa pobedi. Najbitnije je da svi damo maksimum za Crvenu zvezdu - počeo je skromno intervju za Kurir Franklin Tebo Učena.

Koliko je bilo teško nositi se sa napadačima Lila, Igamaneom i posebno Žiruom, od koga ste primili i nekoliko udaraca laktom?

- Bilo je teško, naravno. Radi se o napadačima svetske klase, posebno o Žiruu, koji ima ogromno iskustvo i zna kako da koristi telo. Dobio sam nekoliko jakih duela, ali to je deo fudbala. Moraš da budeš čvrst i koncentrisan svih 90 minuta.

1/7 Vidi galeriju Franklin Tebo Učena Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Možemo mnogo u Ligi Evrope

Koliko vam je važno što je trener Vladan Milojević verovao u vas, posle ne baš dobrih partija protiv Brage i Porta?

- Mnogo mi znači poverenje trenera Milojevića. Posle slabijih utakmica važno je imati podršku stručnog štaba. On je verovao u mene i dao mi šansu da se pokažem, i drago mi je što sam mu uzvratio na pravi način.

Koliko može Crvena zvezda u Ligi Evrope? Koji su po vama krajnji limiti ovog tima u takmičenju?

- Mislim da imamo kvalitet da doguramo daleko. Igramo protiv kvalitetnih ekipa, ali Zvezda je klub sa istorijom i mentalitetom pobednika. Ako budemo igrali timski i ostali fokusirani, verujem da možemo do nokaut faze, a tamo je sve moguće.

Šta kažete na slavlje ispod severne tribine. Da li ste nekada u karijeri doživeli nešto slično?

- Nikada nisam doživeo tako nešto. Energija sa "Severa" je neverovatna. Kada vidiš koliko navijači žive za klub, dobiješ dodatnu snagu. To je nešto što ne može da se objasni rečima.

Fudbaleri Crvene zvezde slave pobedu nad Lilom Foto: Dragan Tesic

Ne razmišljaš kad Zvezda zove

U Beogradu ste već nešto više od tri meseca, da li ste shvatili šta znači Crvena zvezda i koliko je to veliki klub?

- Apsolutno. Od prvog dana sam osetio veličinu kluba. Zvezda nije samo fudbalski tim, to je institucija. Ljudi ovde žive za klub i to te motiviše da svakog dana daješ više.

Kako je došlo do kontakta između vas i Crvene zvezde? Kada su vas kontaktirali iz Zvezde, kako su išli pregovori?

- Moj menadžer me je obavestio da je Zvezda zainteresovana. Razgovarao sam sa ljudima iz kluba i odmah sam osetio da je ovo pravi korak za mene. Nisam mnogo razmišljao, znao sam da je Zvezda veliki klub i želeo sam da budem deo nje.

Možete li da poredite fudbalsko prvenstvo Norveške i Srbije? Koje su mane, a koje prednosti dve lige?

- U Norveškoj se više pažnje poklanja fizičkoj pripremi i taktici, dok je u Srbiji fudbal brži, tehnički bolji i sa više emocije. Ovde se igra sa srcem, a atmosfera je mnogo intenzivnija.

Franklin Tebo Učena pred utakmicu protiv Pafosa Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Posle Zvezde "lige petice"

Kako se desilo da dođete u Evropu?

- Moj prvi evropski klub bio je Haken iz Švedske. Pre toga sam igrao u Nigeriji, a onda sam dobio priliku da odem u Švedsku. Bio je to veliki izazov, ali sam znao da moram da radim naporno i da ostanem fokusiran.

Koje su vam ambicije kao profesionalca? Gde vidite sebe posle Crvene zvezde?

- Za sada sam potpuno posvećen Zvezdi. Želim da osvojimo trofeje i da ostavim trag u klubu. Naravno, kao i svaki fudbaler, jednog dana bih voleo da zaigram u jednoj od najjačih evropskih liga, ali sve u svoje vreme.

Sa kojim igračima se najviše družite u svlačionici? Kako su vas prihvatili domaći igrači?

- Svi su me prihvatili od prvog dana. Najviše vremena provodim sa strancima, ali i domaći momci su fantastični, uvek spremni da pomognu.

Frenklin Tebo Učena u studiju TV Crvena zvezda Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zbog oca zavoleo fudbal

Možete li da se setite svojih početaka u Nigeriji? Kako ste odlučili da trenirate fudbal?

- Počeo sam da igram fudbal na ulici sa prijateljima. Moj otac je bio veliki zaljubljenik u fudbal i on me je motivisao da treniram ozbiljnije. Od malih nogu sam znao da želim da postanem profesionalac.

O čemu ste maštali kao dečak? Šta ste hteli da bude kad porastete?

- Uvek sam sanjao da budem fudbaler. Gledao sam Ligu šampiona i maštao da jednog dana i ja budem na tom nivou.

Da li ste od prvih dana igrali na mestu štopera, ili ste bili na nekoj drugoj poziciji?

- Oduvek sam se video na mestu štopera, zbog snage, visine, skoka, duel igre. Ta pozicija mi potpuno odgovara.

Franklin Tebo Učena u dresu Crvene zvezde protiv Seltika Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Srbi me poštuju

Ko vam je uzor u fudbalu? A ko u životu?

- Serhio Ramos je jedan od mojih uzora zbog liderstva, borbenosti i karaktera. U životu mi je uzor moj otac, naučio me je disciplini, poštovanju i veri.

Kako vam je u Beogradu?

- Beograd je prelep grad, ljudi su topli i otvoreni. Zbog velikog broja utakmica nisam uspeo da istražim grad u potpunosti, ali je prijatan za život, što mi je u ovom trenutku i najbitnije.

Šta možete da kažete o Srbima?

- Srbi su strastveni, iskreni i gostoljubivi. Osećam se prihvaćeno i poštovano, i to mi mnogo znači.

Franklin Tebo Učena u dresu Crvene zvezde protiv Porta Foto: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia

Dobra su srpska jela

Jeste li probali neke srpske specijalitete?

- Srpska kuhinja je odlična, ali ne bih ništa izdvajao, ima jedno jelo koje mi se dopalo posebno, ali nisam siguran kako se zove. Ha, ha, ha...

Možete li da poredite nigerijsku i srpsku kuhinju?

- Najveća razlika je u začinima. U Nigeriji se koristi mnogo ljutih ukusa, dok su ovde jela blaža, ali veoma ukusna.

Da li ste počeli da učite srpski jezik?

- Da, počeo sam da učim. Prvo što sam naučio bilo je “brate” i “hvala“. Učim polako, ali trudim se da svakog dana napredujem.

Šta možete da kažete o svom imidžu, imate baš neobičnu frizuru. Zašto?

- Frizura je deo mog identiteta. Volim da izrazim svoju ličnost i stil, ali uvek sa merom - objasnio je Učena.