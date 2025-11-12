Slušaj vest

Dosadašnji trener Midlsbroa, koji je na poziciji šefa stručnog štaba Vulverhemptona zamenio Vitora Pereiru, je sa engleskim premijerligašem potpisao ugovor na tri i po godine.

1/27 Vidi galeriju Premijer liga 2025/26 Foto: John Walton, PA Images / Alamy / Profimedia, Peter Byrne / PA Images / Profimedia, Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia

"Rob i njegov tim su ranije pokazali da mogu biti zaista dobri u promeni kulture, brzom ulivanju samopouzdanja u igrače i izgradnji temelja za pozitivnu budućnost. On voli da bude na terenu i da menja tim, prihvatajući taktiku u različitim situacijama. Energiju koju donosi van terena moramo da prenesemo na teren. Moramo biti realni u vezi sa tim gde se nalazimo i moramo biti odgovorni. Moramo brzo da usadimo to poverenje u igrače i mislim da će Rob biti sjajan u kulturnom smislu za ceo klub", naveo je šef razvoja profesionalnog fudbala Vulverhemptona Met Džekson, a preneo sajt kluba.

Edvards je u Vulverhemptonu već radio kao pomoćni trener seniorskog tima, trener omladinskih timova i vršilac dužnosti šefa stručnog štaba prvog tima.

Kasnije je vodio i ekipe Telford junajteda, Forest Grina, Votforda, Lutona i Midlsbroa, kao i bio selektor reprezentacije Engleske do 16 godina.

Tokom igračke karijere je nastupao za Vulverhempton od 2004. do 2008. godine.

"Poznajem Roba veoma dobro i video sam njegov rast. On je veoma dobra osoba, veoma dobro poznaje klub, grad, navijače i veoma je talentovan. Kada je bio trener omladinskih timova ovde, pokazao je svoju taktičku svest, ali nakon što je preuzeo poslove u prvom timu, počeo je da razvija svoj identitet, karakter i liderstvo. Moramo osvežiti ceo klub novom trenerskom filozofijom, donoseći njegov identitet i ideje, i na tome možemo da gradimo. Nalazimo se u novom poglavlju za klub i Rob će biti ključni deo toga", rekao je izvršni predsednik Vulverhemptona Džef Ši.

Edvardsu će se u Vulverhempton pridružiti i Hari Votling, koji će obavljati funkciju pomoćnog trenera.

Vulverhempton nije pobedio ni u jednoj od 11 utakmica koje je odigrao u dosadašnjem delu sezone u Premijer ligi, u kojoj zauzima poslednje, 20. mesto na tabeli sa dva boda.

Klub je završio takmičenje i u engleskom Liga kupu, pošto je u osmini finala izgubio od Čelsija.