UŽIVO! KONFERENCIJA VELJKA PAUNOVIĆA: Zašto da umanjujemo sebe, izaći ćemo 11 na 11, u fudbalu uvek postoji način!
Selektor Srbije Veljko Paunović i defanzivac Nikola Milenković govoriće na konferenciji za medije u Londonu uoči meča Engleska - Srbija u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026 godine.
Utakmica je na programu u četvrtak od 20.45 časova na stadionu "Vembli".
Da li će očitati molitvu Oče naš kao sa Orlićima na Novom Zelandu
Sve je u veri. Sve počinje od vere, i završava se sa tim. Ovo je prva utakmica, još nismo imali nijedan zajednički momenat pred ovako važnu utakmicu, ali sigurno ćemo naše rituale i običaje da sprovodimo od prvog momenta. Sa druge strane, misim da je utakmica, da ima takvo svojstvo da je jako bitno zajedništvo koje tim ima i da pokaže najbolju sliku. Što se tiče vere koju osećamo u javnosti, mislim da smo osetili mnogo više od dobrog očekivanja koje nam jako prija, zato što nam je potrebno, zato što sa ovom reprezentacijom, a ne želim da shvati to kako ko, svi pobeđujemo, gubimo, igramo nerešeno. Kada se desi loš rezultat, može da boli puno, ali da bi se oporavili, treba vera i podrška. Pogotovo u situaciji u kojoj sada ulazimo. Treba biti usmeren na sutrašnju utakmicu, a to smo uradili u Pazovi i u putu ovde. I navijači su nas podržali na aerodromu i naravno naše porodice koje su jako važne, svi su ljudi familijarni, zavise od podrške najbližih i svi smo se skupili i pripremili. Sutra igramo fudbal, svi to znamo, nekada je rezultat bolji, nekad lošiji i sutra ćemo da ga tražimo.
Da li je ovo finale za Srbiju
Važnost za nas ove utakmice je protiv tima koji ima veliku verovatnoću da igra finale Svetskog prvenstva, gledajući po formi, da kažem po celokupnoj slici koju Engleska prikazuje tokom duže godina. Izgubili su dva finala, znajući kako se radi ovde, proces koji sprovode vodi ka tom putu. U fudbalu se dešavaju stvari i promeni se sve za čas. Ali to pokazuje da su oni supersila fudbalska, jedna od najvećih uz druge reprezentacije da ih sada ne imenujem, a ima takvih.
Milenković ponovo o Paunoviću
Kao što sam rekao, svaki trener ima svoje ideje i principe. Svaki trener misli da neke ideje daju neke prednosti. Mislim da je za svaku ideju treba neko vreme, ali dali smo sve od sebe da vreme iskoristimo maksimalno. Pokušali smo da implementiramo neke stvari, da sutra to primenimo, mi se nadamo da će to sutra da izgleda kako treba.
Paunović o svom sistemu
Zadovoljan sam kakav odnos imaju momci i kako smo na treningu sprovodili principe i ideje pred utakmicu, za protivnika koji je specifičan. Koliko smo zadovoljni videćemo sutra po učinku koji budemo uspeli da nešto uradimo.
Milenković o sistemu Paunovića
Svaki trener ima svoje ideje, novi selektor je doneo svoje. Iskoristili smo vreme na najbolji mogući način da pripremimo utakmicu i da se adaptiramo na zahteve koje je selektor postavio pred nas. Imali smo dosta video analiza i taktičkih treninga, pokušali smo da se adaptiramo. Sutra nas očekuje utakmica protiv jako dobrog protivnika koji ima vanserijske igrače, ekipa mora da veruje da može da odgovori ekipi Engleske. Ponavljam da će biti teška utakmica, ali radićemo da sve principe primenimo na najbolji mogući način
Nova formacija protiv Engleske
Mislim da postoji eventualni faktor iznenađenja u ovoj promeni. Međutim, sa druge strane, ja jako dobro poznajem ovu zemlju i kako se radi. Profesionalizam koji ovde postoji i koji se sprovodi je na vrhunskom nivou. Zvali su sigurno ljude u Redingu da vide kako sam radio, ne kažem da sam ja aktuelizovao svoje metode. Gledali su i utakmice ekipa koje sam vodio u prošlosti. Imaće svoju ideju, ali postoji faktor iznenađenja koji može da se desi.
Da li ovaj meč može da se uporedi sa onim protiv Portugala
Ako je tako bilo u istoriji, zašto da ne bude i sutra. Znamo sve okolnosti u kojima se nalazimo i da igramo protiv reprezentacije u najboljoj formi, ja sam ubeđen da će izaći u najboljem sastavu i sutra. Ali verujem da imamo razloga, jer u našoj reprezentaciji imamo dosta igrača koji igraju u Premijer ligi i Engleskoj i na drugim nivoima svetskog fudbala, u samom vrhu, u drugim ligama. Zašto da umanjujemo sebe, izaći ćemo 11 na 11, u fudbalu uvek postoji način. Radili smo i pripremali smo se ovih par dana, postoji jedan dobar argument da verujemo jer se poznajemo, radili smo zajedno i u ovom kratkom periodu, znaju svi koja su očekivanja, koliko je važno da pokažemo da smo ekipa sutra, da možemo da se nadmećemo. Engleska je verovatno jedna od ekipa koja će igrati polufinale ili finale Mundijala. Da prođemo na Svetsko prvenstvo, možda bismo igrali protiv jedne ovakve reprezentacije. Vaš podatak da se u novembru dešavaju dobre stvari za Srbiju, da stavimo i taj miligram nade i podrške od svih, treba to da uradimo
Kao da je finale
Možemo da priđemo meču tako da kao da igramo finale. To je dobra strana izazova. Verujem da je Engleska u ovom trenutku jedan od najboljih timova na svetu i da će biti jedan od favorita da osvoji Svetsko prvenstvo. Gledajući gde se mi nalazimo i da nam to može biti poslednji meč, možemo da odigramo važan meč za istoriju našeg fudbala, tako da smo uzbuđeni i igrači i ja. Probaćemo.
Paunović optimista pred Englesku
Nadamo se, naravno, voleli bismo da pokažemo drugačiji fudbal, drugačije lice i drugačiji ishod da vidimo na ovom meču. Shvatamo da Engleska ima fantastičan tim, fantastičnu formu, i dalje su gladni. Verujem da će dati svoju najbolju verziju još jednom i igraćemo na ovom prelepom stadionu. Znamo da će to biti veliki izazov za nas, ali verujem u tim, radili smo poslednjih par dana zajedno od kako smo se okupili u ponedeljak. Atmosfera je fantastična, dosta podrške imamo, naša federacija i svi, okruženje je takvo da smo uzbuđeni. Biće važno kako uđemo u ovaj meč. Imali smo dobru pripremu i treba da verujemo, da verujemo u naš fudbal i to će biti ključno protiv supersile kakva je Engleska.
Tabela grupe K
Engleska je prva u ovoj grupi sa maksimalnih 18 bodova i bez primljenog gola. Englezi su se dva kola pre kraja kvalifikacija i matematički plasirali na Mundijal.
Za drugo mesto koje vodi u baraž bore se Albanija sa 11 i Srbija sa 10 bodova.
Nažalost nakon trijumfa u Leskovcu Albanci su u mnogo boljoj situaciji i od njih sve zavisi. Najpre gostuju Andoru, a u poslednjem kolu dočekuju upravo Englesku.
Srbija nakon gostovanja na "Vembliju" tri dana kasnije dočekuje Letoniju.
U slučaju istog broja bodova, plasman će odrediti konačna gol-razlika.