Slušaj vest

Iako su se mnogi navijači Barselone ponadali da bi Lionel Mesi, posle posete stadionu Kamp Nou, mogao da se vrati u klub u kome se proslavio, od toga nema ništa.

1/9 Vidi galeriju Hari Kejn Bajern Foto: RONALD WITTEK/EPA, ANNA SZILAGYI/EPA

Bar se to neće desiti dok je na čelu kluba Đoan Laporta.

Kako pišu španski mediji, Robertu Levandovskom na kraju sezone će biti data karta u jednom pravcu, a na njegovo mesto će doći fudbaler po istoj shemi.

Levandovski je 2022. godine u "Blaugranu" stigao iz Bajerna, a Laporta bi sada ponovo doveo napadača Bajerna - Harija Kejna.

Kejn je trenutno sa reprezentacijom Engleske, koju u četvrtak očekuje duel sa Srbijom na Vembliju u okviru kvalifikacija za Mundijal.

Ove sezone igra u sjajnoj formi, pa je već upisao 23 gola i tri asistencije na 17 utakmica.

Hari Kejn je pod ugovorom sa Bavarcima do leta 2027. godine, ali ima klauzulu od 62 miliona evra, koju Barselona već narednog leta može da aktivira.