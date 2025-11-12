Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina pobedila je u Zagrebu selekciju Gibraltara 4:0, u utakmici prvog kola Grupe 6 prve faze kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

Prednost reprezentaciji Srbije doneo je Srđan Borovina golom u devetom minutu, a vođstvo je uvećao Uroš Đorđević pogotkom u 29. minutu.

Borovina je svoj drugi gol na utakmici postigao u 38. minutu, a konačan rezultat je postavio Aleksa Damjanović pogotkom u 74. minutu.

Reprezentacija Srbije će u narednom kolu igrati protiv Gruzije, dok Gibraltar očekuje duel sa Hrvatskom.

