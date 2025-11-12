Slušaj vest

Fudbalski reprezentativac Srbije Filip Kostić izjavio je da je selekcija Engleske veliki favorit u predstojećoj utakmici, ali da on i njegovi saigrači veruju da, kroz zajedništvo i borbenost, mogu da ostvare dobar rezultat u tom duelu i ostanu u trci za plasman na Svetsko prvenstvo.

1/32 Vidi galeriju Srbija - Engleska Foto: Dusan Milenkovic/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia, Nemanja Nikolić

"Na nama je da ostvarimo dobar rezultat na Vembliju i da vidimo kako je završena druga utakmica. Ne zavisi sve od nas, ali nema razloga da ne verujemo. Zato smo ovde, svi moramo da verujemo. Ja sam siguran da će u Londonu biti odlična utakmica. Neće nam biti lako, oni su veliki favoriti, poštujemo ih kao i svakog rivala, ali moramo da poštujemo i sebe. Znamo koliko vredimo, važno je da pokažemo karakter, zajedništvo, da se borimo za svaku loptu od prvog do poslednjeg minuta. Da damo sve što je u našoj moći da dođemo do pozitivnog rezultata", naveo je Kostić u danas objavljenom intervjuu za sajt Fudbalskog saveza Srbije (FSS).

Reprezentacija Srbije će u četvrtak od 20.45 u Londonu igrati protiv selekcije Engleske, u utakmici pretposlednjeg, sedmog kola Grupe K evropskih kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Selekcija Srbije je treća na tabeli Grupe K sa 10 bodova, osam manje od prvoplasirane Engleske, koja je već obezbedila direktan plasman na Svetsko prvenstvo, i jednim manje od Albanije, koja zauzima drugo mesto koje nosi plasman u baraž.

Srpski fudbaleri su u prvom međusobnom duelu protiv reprezentacije Engleske u ovim kvalifikacijama u Beogradu izgubili 0:5.

"Definitivno moramo biti mnogo bolji nego u prvom meču. Nisam mogao da verujem šta nam se sve tada dešavalo. Sada je situacija drugačija, došao je novi selektor sa novim stavom i detaljima, doneo je mnogo novih stvari. Veliki je poznavalac fudbala, pokazao je to više puta. Pored toga što je dobar trener, veliki je motivator, drži sjajne govore. Dakle, imamo novu pozitivnu energiju. Zbog svega navedenog očekujem da ćemo u Londonu pružiti jednu dobru partiju, da ćemo dati svoj maksimum i da će sve biti mnogo bolje nego u prvoj utakmici", rekao je Kostić.

Kostić je naveo i da je razgovorao sa novim selektorom Veljkom Paunovićem i da mu prija način na koji on prenosi svoje zamisli na igrače.

"Svakom igraču prija kada zna šta se od njega očekuje, koji su zahtevi u igri, šta treba da radi kada dobije dobra uputstva od selektora. Selektor priča sa svim igračima, to je jako važno, želi da nas upozna, želi da nam da prave informacije šta treba da radimo na terenu. U današnjem fudbalu je to jako važno, jer bez dobrog sistema ne možete nikoga da pobedite, bez obzira na snagu rivala.Mora da se ima sistem, mora da se zna tačno ko šta radi na terenu, zona odgovornosti. I ono što je najvažnije mora da postoji jedno zajedništvo, da svi radimo za sebe, ali i jedni za druge", kazao je Kostić.