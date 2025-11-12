SLOVENCI U STRAHU: Tzv. Kosovo sprema prevaru za plasman na Mundijal
Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026 biće završene u narednih nekoliko dana.
Jedna od interesantnijih grupa je ona u kojoj se za prva dva mesta bore Švajcarska, tzv. Kosovo i Slovenija.
Prvo mesto vodi direktno na Mundijal, a drugo mesto u baraž.
Uoči poslednja dva kola Švajcarska je prva sa 10 bodova i obezbedila je jedno od prva dva mesta. Tzv. Kosovo je trenutno drugo sa sedam bodova, a Slovenija treća sa tri boda. Švedska je na jednom bodu.
U subotu će Slovenija ugostiti selekciju iz Prištine, a u slučaju očekivane pobede, selekcija Matjaža Keka bi u poslednjem kolu mogla pobedom nad otpisanom Švedskom da se domogne drugog mesta.
Međutim, Slovenci strahuju da bi u poslednjem kolu tzv. Kosovo i Švajcarska mogli da naprave "pakt" koji bi obe selekcije odveo dalje.
O tome je govorio bivši fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić.
"Da, čuli smo za tu mogućnost. U početku je bilo neke zabrinutosti, ali mi igramo fudbal na tako visokom nivou da ne bi trebalo, ne može biti takozvanih 'mačaka'. Nismo opterećeni time, odradićemo svoj deo zadatka, a onda ćemo videti kamo će nas to odvesti", kazao je Drkušić.