Evropske kvalifikacije za Svetsko prvenstvo 2026 biće završene u narednih nekoliko dana.

Jedna od interesantnijih grupa je ona u kojoj se za prva dva mesta bore Švajcarska, tzv. Kosovo i Slovenija.

Prvo mesto vodi direktno na Mundijal, a drugo mesto u baraž.

Uoči poslednja dva kola Švajcarska je prva sa 10 bodova i obezbedila je jedno od prva dva mesta. Tzv. Kosovo je trenutno drugo sa sedam bodova, a Slovenija treća sa tri boda. Švedska je na jednom bodu.

U subotu će Slovenija ugostiti selekciju iz Prištine, a u slučaju očekivane pobede, selekcija Matjaža Keka bi u poslednjem kolu mogla pobedom nad otpisanom Švedskom da se domogne drugog mesta.

Međutim, Slovenci strahuju da bi u poslednjem kolu tzv. Kosovo i Švajcarska mogli da naprave "pakt" koji bi obe selekcije odveo dalje.

O tome je govorio bivši fudbaler Crvene zvezde Vanja Drkušić.