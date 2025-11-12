Slušaj vest

Ksavijer Viljađoana, kandidat za predsednika Barselone, izneo je neverovatne podatke o poslovanju ovog kluba.

Prema novom nezavisnom izveštaju, koje je naručio sam Viljađoana, dug katalonskog diva narastao je na rekordnih 4.12 milijardi evra, što je najveći dug u istoriji sporta.

Time Viljađoana osporava navode aktuelnog predsednika Đoana Laporte o finansijskom oporavku Barselone.

Izveštaj pod nazivom „Ekonomska rendgenska analiza Fk Barselone (2005.-2025.)“, otkriva zabrinjavajuću finansijsku putanju kluba, navodeći da je ukupan dug dostignao 4.12 milijardi evra i porast od čak 293 % od 2021. godine.

Ovi podaci direktno se suprotstavljaju Laportinom narativu da je njegova administracija „spasila“ klub od ekonomskog sloma. U izveštaju stoji da, čak i kad se isključi projekt "Espai Barsa" vredan 2.82 milijarde evra, operativni i finansijski dugovi i dalje premašuju 1.3 milijarde evra, što je više nego što je Laporta nasledio od uprave Žosepa Marije Bartomeua.

Posebno je zabrinjavajuća optužba da je klub iskoristio 929 milijuna evra od prodaje imovine (TV prava, Barsa Studios, VIP sedišta) za finansiranje tekućeg poslovanja umesto za dugoročni oporavak, što Viljađoana naziva „obmanjujućom i neodrživom“ strategijom.