Kurir u Londonu! Specijalni izveštač: Miloš Bjelinić

Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak gostuje Engleskoj u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

1/7 Vidi galeriju Stadion Vembli Foto: Kurir, Printskrin, Profimedia

Srbija će gostovati na stadionu Vembli, tačnije na "Novom Vembliju", koji je izgrađen na mestu kultnog starog Vemblija.

Novi Vembli je građen od 2002. do 2006. godine i koštao je 800 miliona funti, odnosno skoro milijardu evra.

Otvoren je 9. marta 2007. godine, a sa kapacitetom od 90.000 mesta je drugi najveći u Evropi iza stadiona Barselone "Kamp Nou". Prvi je po veličini natkriveni stadion u svetu.

Engleska Srbija, Vembli Izvor: Kurir

Prema kriterijima UEFA Vembli stadion se ubraja u najmodernija fudbalska zdanja i kategorisan je sa 5 zvezdica.

Stadion je u vlasništvu Fudbalskog saveza Engleske i na njemu svoje utakmice igra fudbalska reprezentacija Engleske. Na Vembliju se održavaju i neke od utakmica završne faze nacionalnog FA kupa.

Stadion Vembli - svlačionica Srbije Izvor: Kurir

Stadion se odlikuje delimično pokretnim krovom a jedan od najupečatljivijih simbola novog Vemlija je 134 metra visoki luk iznad stadiona. Luk je izgrađen od čelične konstrukcije i ima raspon od 317 m što Vembliju daje jedinstven izgled kada su fudbalski stadioni u pitanju.