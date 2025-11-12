OVAKO IZGLEDA VEMBLI NA KOME ĆE IGRATI SRBIJA: Arhitektonsko čudo je koštalo skoro milijardu evra! Drugi je najveći stadion u Evropi
Kurir u Londonu! Specijalni izveštač: Miloš Bjelinić
Fudbalska reprezentacija Srbije u četvrtak gostuje Engleskoj u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
Srbija će gostovati na stadionu Vembli, tačnije na "Novom Vembliju", koji je izgrađen na mestu kultnog starog Vemblija.
Novi Vembli je građen od 2002. do 2006. godine i koštao je 800 miliona funti, odnosno skoro milijardu evra.
Otvoren je 9. marta 2007. godine, a sa kapacitetom od 90.000 mesta je drugi najveći u Evropi iza stadiona Barselone "Kamp Nou". Prvi je po veličini natkriveni stadion u svetu.
Prema kriterijima UEFA Vembli stadion se ubraja u najmodernija fudbalska zdanja i kategorisan je sa 5 zvezdica.
Stadion je u vlasništvu Fudbalskog saveza Engleske i na njemu svoje utakmice igra fudbalska reprezentacija Engleske. Na Vembliju se održavaju i neke od utakmica završne faze nacionalnog FA kupa.
Stadion se odlikuje delimično pokretnim krovom a jedan od najupečatljivijih simbola novog Vemlija je 134 metra visoki luk iznad stadiona. Luk je izgrađen od čelične konstrukcije i ima raspon od 317 m što Vembliju daje jedinstven izgled kada su fudbalski stadioni u pitanju.