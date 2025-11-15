Slušaj vest

Naime, izgleda da motivacija nije bila samo ljubav prema jeziku, već i prema učiteljici!

Zanosna Sara Dike, nekadašnja pravnica, danas je najpoznatija učiteljica stranih jezika među fudbalerima. I to ne bez razloga - spoj lepote, harizme i samopouzdanja pretvorio ju je u pravu senzaciju na društvenim mrežama, a sportisti se bukvalno utrkuju da kod nje zakažu čas.

Aleksander-Arnold je, navodno, bio najrevnosniji đak. Dolazio je svakog dana i nije propuštao ni jedan čas. rezultat toga bio je zapanjujuć jer je na predstavljanju u Real Madridu govorio tečnim španskim jezikom .

- Trent nije samo naučio španski. Odlučio je da krene od nule, dan za danom. Kada se popeo na tu binu u Madridu, kao njegovoj nastavnici za španski, taj trenutak mi je značio sve. Jer ono što sam videla nije bio samo igrač koji govori drugi jezik, već osoba koja raste izvan sebe - istakla je Dike.

Ali Sara se ne stidi da pokaže i svoju atraktivnu stranu. Na Instagramu često objavljuje fotografije sa treninga, iz teretane ili s putovanja, a svaki njen post izazove pravu buru među fanovima. Komentari se nižu jedan za drugim: "Da mi je ovakva profesorka, naučio bih sve jezike sveta".