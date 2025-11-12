"Da krenem od kapitena, razgovarao sam sa Mitrom, Blekijem, postoji hijerarhija koja je određena, a to će biti sledeći, nemamo tajni, to je jedan normalan postupak u timu. Što se ekipe tiče, ja sam prezadovoljan, to je reč koja verovatno definiše kako se osećam po pitanju odgovora i odnosa svih igrača u našem okruženju. Isto što Bleki nije možda hteo da kaže, ali siguran sam da se slažemo da ne treba tražiti u igračima i u ambijentu koji vlada između njih neki problem, ni do sada, ni od sada. Ja sam ceo život u fudbalu i stalno sam u svlačionici sa velikim igračima, i sa igračima kao što sam ja, ne smatram da sam bio veliki igrač. Ovo je jedna od najboljih grupa sa kojima sam bio. Imao sam dobre grupe i ranije. Uvek je sve bilo na mestu, ja to poštujem i cenim i to mi olakšava posao", rekao je Paunović.