"Sve je u veri. Sve počinje od vere, i završava se sa tim. Ovo je prva utakmica, još nismo imali nijedan zajednički momenat pred ovako važnu utakmicu, ali sigurno ćemo naše rituale i običaje da sprovodimo od prvog momenta. Sa druge strane, mislim da je utakmica, da ima takvo svojstvo da je jako bitno zajedništvo koje tim ima i da pokaže najbolju sliku. Što se tiče vere koju osećamo u javnosti, mislim da smo osetili mnogo više od dobrog očekivanja koje nam jako prija, zato što nam je potrebno, zato što sa ovom reprezentacijom, a ne želim da shvati to kako ko, svi pobeđujemo, gubimo, igramo nerešeno. Kada se desi loš rezultat, može da boli puno, ali da bi se oporavili, treba vera i podrška. Pogotovo u situaciji u kojoj sada ulazimo. Treba biti usmeren na sutrašnju utakmicu, a to smo uradili u Pazovi i u putu ovde. I navijači su nas podržali na aerodromu i naravno naše porodice koje su jako važne, svi su ljudi familijarni, zavise od podrške najbližih i svi smo se skupili i pripremili. Sutra igramo fudbal, svi to znamo, nekada je rezultat bolji, nekad lošiji i sutra ćemo da ga tražimo".