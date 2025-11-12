MOLITVOM NA ENGLEZE: Veljko Paunović o ritualu pre utakmice
Pre deset godina srpski reprezentativni fudbal ostvario je najveći uspeh.
"Orlići", predvođeni Veljkom Paunovićem, postali su svetski prvaci savladavši u finalu Brazil.
Deceniju kasnije Veljko Paunović debituje na klupi seniorske reprezentacije. I to protiv Engleske u Londonu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2026.
Dan uoči utakmice održana je konferencija za medije, na kojoj je govorio selektor Veljko Paunović, kome će ovo biti debi.
Jedno od pitanja novinara odnosilo se na to, da li će ponovo čitati molitvu "Oče naš", kao pre deset godina.
"Sve je u veri. Sve počinje od vere, i završava se sa tim. Ovo je prva utakmica, još nismo imali nijedan zajednički momenat pred ovako važnu utakmicu, ali sigurno ćemo naše rituale i običaje da sprovodimo od prvog momenta. Sa druge strane, mislim da je utakmica, da ima takvo svojstvo da je jako bitno zajedništvo koje tim ima i da pokaže najbolju sliku. Što se tiče vere koju osećamo u javnosti, mislim da smo osetili mnogo više od dobrog očekivanja koje nam jako prija, zato što nam je potrebno, zato što sa ovom reprezentacijom, a ne želim da shvati to kako ko, svi pobeđujemo, gubimo, igramo nerešeno. Kada se desi loš rezultat, može da boli puno, ali da bi se oporavili, treba vera i podrška. Pogotovo u situaciji u kojoj sada ulazimo. Treba biti usmeren na sutrašnju utakmicu, a to smo uradili u Pazovi i u putu ovde. I navijači su nas podržali na aerodromu i naravno naše porodice koje su jako važne, svi su ljudi familijarni, zavise od podrške najbližih i svi smo se skupili i pripremili. Sutra igramo fudbal, svi to znamo, nekada je rezultat bolji, nekad lošiji i sutra ćemo da ga tražimo".