"Čuo sam se sa nekoliko igrača Notingema. Oni imaju ambiciju, bez obzira na to što su se već plasirali na Svetsko prvenstvo. Igraće ozbiljno, sa jasnim ciljem i pristupom, kao i uvek. Na nama je da verujemo da možemo da uradimo nešto veliko. Očekuje nas kvalitetna utakmica", rekao je Milenković na konferenciji za medije.

Srbija će sutra u Londonu igrati protiv Engleske, u meču sedmog kola Grupe K Kvalifikacija za Svetsko prvenstvo.

Na pitanje kako je dolazak selektora Veljka Paunovića uticao na atmosferu u timu, Milenković je istakao da u ekipi vlada pozitivna energija i zajedništvo.

"Atmosfera je uvek bila dobra, ali sada se dodatno oseća homogenost. Imamo odličan spoj mladih i iskusnih igrača i trenutno vlada sjajno raspoloženje u svlačionici", istakao je on.

Govoreći o radu sa novim selektorom, Milenković je naglasio da su igrači brzo prihvatili nove ideje i principe.

"Svaki trener ima svoju filozofiju. Novi selektor je doneo svoje zamisli i energiju, a mi smo se potrudili da ih što pre usvojimo. Imali smo dosta video analiza, taktičkih treninga i razgovora. Radili smo na prilagođavanju i verujem da će se to videti na terenu", rekao je štoper Srbije.

Uoči susreta sa Engleskom, Milenković je poručio da tim veruje u sebe i da će se boriti do kraja.

"Engleska je sjajan protivnik, sa mnogo kvaliteta i pojedincima koji mogu da odluče meč u svakom trenutku. Biće zahtevno, ali moramo da ostanemo fokusirani i da damo maksimum. Svaka utakmica ima svoju priču, a mi se nadamo da će ova imati srećan kraj za nas. Želimo da donesemo radost našem narodu", zaključio je Milenković.

