Španac vodi Celje odlično u ovoj sezoni i taj tim je ubedljivo prvi na tabeli slovenačkog prvenstva.

Na Marakani su neko vreme pratili rad Rijere i može se reći da su više nego zainteresovani za njegov dolazak i preuzimanje ekipe u trenutku kada Vladan Milojević postane bivši trener.

Prema spekulacijama, ali i činjenici da je Endi Bara, Rijerin menadžer, gledao utakmicu Crvena zvezda - Lil uživo na stadionu u Ljutice Bogdana, delovalo je da bi Španac zaista mogao da bude novi trener crveno-belih.

Ipak, sada se oglasio Valerij Kolotilo, predsednik Celja.

- Želim da razjasnim trenutnu situaciju, kao i sve buduće koje će se neminovno pojaviti kada god neki ambiciozan klub sa Balkana ili iz inostranstva bude tražio trenera. Fudbalski klub Celje nikada nije odredio cenu niti obeštećenje za Alberta Rijeru, jer jednostavno nismo zainteresovani za pregovore o njegovom odlasku. Ni sa kim - poručio je Kolotilo u saopštenju i dodao:

- Naša ekipa napreduje iz dana u dan, a ugled kluba raste kako u Sloveniji, tako i u Evropi. Zajedno sa trenerom smo na pravom putu. To dokazuju rezultati - lideri smo u domaćem prvenstvu i beležimo sjajne partije u UEFA Ligi konferencije. Cilj nam je da idemo do kraja u sva tri takmičenja. Zašto bismo uništavali nešto što tako dobro funkcioniše? Ne postoji cena za Alberta, jer je odluka kluba da on ostane.

Ko je Albert Rijera?

Albert Riera rođen je 15. aprila 1982. godine u Manakoru na španskom ostrvu Majorka. Fudbalom je počeo da se bavi u mlađim kategorijama kluba iz rodnog mesta, a profesionalnu karijeru započeo je početkom dvehiljaditih.

Tokom igračke karijere nastupao je u više evropskih zemalja. U Španiji je igrao za nekoliko poznatih timova i osvojio nacionalni kup. Zatim je karijeru nastavio u Francuskoj, Engleskoj (Liverpul), Grčkoj, Turskoj, Italiji i Sloveniji. Poznat je kao ofanzivni fudbaler izuzetne tehnike i prodora, sposoban da pokrije više pozicija po levoj strani terena.

Za reprezentaciju Španije debitovao je 2007. godine i zabeležio 16 nastupa uz četiri postignuta gola. Tokom tog perioda bio je deo generacije koja je predstavljala jednu od najuspešnijih u istoriji španskog fudbala.

Riera je do sada vodio sledeće klubove kao glavni trener:

Olimpija Ljubljana (Slovenija) – od 2022. godine, sa kojom je osvojio prvenstvo i kup.

Celje (Slovenija) – u sezoni 2023/24 bio je glavni trener i kratko vodio tim.

Bordo (Francuska) – preuzeo ekipu u oktobru 2023. godine.

Pre ovih angažmana bio je i pomoćni trener u turskom Galatasaraju, gde je započeo svoj trenerski put.

