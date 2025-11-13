Slušaj vest

Podsetimo, u sredu uveče, tokom treninga najmlađe generacije Zemuna, huligani su upali na stadion i demolirali prostorije kluba, zajedno sa svlačionicama.

FK Zemun se brzo oglasio, kao i MUP Srbije, a sada su isplivali novi detalji.

Prema informacijama do kojih je Kurir došao, izvršioci ovog sramotnog čina su sa stadiona pobegli u četiri automobila. Sumnja se da se radi o navijačima Partizana, a u toku je identifikacija počinioca.

Motiv za ovakvo ponašanje nije poznat i trenutno se utvrđuje, a čini se da nema veze sa sportom.

Šta su rekli iz FK Zemun?



Aktuelni lider Prve lige Srbije se nakon zatečenih prizora oglasio saopštenjem.

- Fudbalski klub Zemun najoštrije osuđuje incident koji se dogodio sinoć tokom treninga naših najmlađih kategorija i generacija 2014 - 2016 kao i članova Atletskog kluba Mladost, kada je grupa od 30 huligana upala u naš sportski centar i vandalizovala svlačionice i klupske prostorije.

Ovaj kukavički čin, počinjen u trenutku kada su na terenu bila deca od 9 i 11 godina, njihovi roditelji i sportisti, predstavlja sramotu za sport i društvo u celini.

Posebno nas pogađa što se sve to dogodilo baš na Dan pobede u Prvom svetskom ratu, dan kada obeležavamo mir, hrabrost i zajedništvo a čvrsto verujemo da bi se preci počinioca sramili ovakvim potezom njihovih naslednika.

FK Zemun i roditelji dece pozivaju nadležne organe da hitno preduzmu sve mere kako bi se izgrednici i počinioci pronašli i sankcionisali.

Naš klub će nastaviti da neguje sportski duh, fer-plej i bezbednost sve dece i sportista koji treniraju u našem kompleksu. Osuđujemo svaki vid nasilja i vandalizma. FK Zemun će uvek stajati na strani sporta, zajedništva i poštovanja - navedeno je u saopštenju Zemuna.



Šta su rekli iz MUP-a?

Ubrzo je stiglo i saopštenje policije.

- Pripadnici PS Zemun su odmah po prijemu poziva izašli na lice mesta na stadion FK Zemun u Ugrinovačkoj ulici. Prvi rezultati istrage ukazuju da je veća grupa maskiranih osoba metalnim šipkama i drvenim palicama polomila stakla na prozorima svlačionica stadiona a zatim pobegla sa nekoliko vozila. Povređenih osoba nije bilo, pričinjena je veća materijalna šteta. Istraga je u toku, traga se za osumnjičenima - piše u saopštenju MUP.

