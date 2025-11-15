Slušaj vest

Prema određenim procenama Portugalac raspolaže bogatstvom koje se procenjuje na oko 1,2 milijarde dolara.

U nedavnom razgovoru sa poznatim britanskim novinarom Pirsom Morganom, Ronaldo je otkrio koji mu je luksuz do sada bio najveća investicija.

- Avion. Imam privatne avione još od tridesete godine, ali sam nedavno kupio novi i bio je poprilično skup - rekao je jedan od najboljih fudbalera svih vremena.

U pitanju je "Bombardier Global Express 6500", poslovni avion čija se vrednost procenjuje na oko 50 miliona evra. Sam proizvođač opisuje ovaj model kao luksuzni hotel sa krilima.

Ovaj model nudi sofisticiranu kabinu – kombinaciju napredne tehnologije i udobnosti. Opremljen je 4K zabavnim sistemom, kao i "Soleil" rasvetom koja automatski prilagođava osvetljenje biološkom ritmu putnika.

Unutra se nalaze "Nuage" sedišta dizajnirana za maksimalan komfor, "Bombardier l'Opera" audio sistem vrhunskog kvaliteta, a Ronaldo ima mogućnost da u potpunosti promeni interijer: raspored kabina, stil nameštaja, pa čak i izgled spoljašnjosti od boje do dekorativnih linija na trupu.

Osim estetike, pažnja je posvećena i praktičnosti. U avionu se nalaze kuhinja sa rernom i frižiderom, prostor za odmor posade i prostrano kupatilo.

Specijalno oblikovana krila smanjuju efekat turbulencija, dok najmoderniji sistemi bezbednosti i navigacije obezbeđuju miran, stabilan i bezbedan let za sve putnike.

