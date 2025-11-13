Slušaj vest

Navijač Žulijen Buron otkrio je nedavno svoju kolekciju dresova fudbalskog kluba Monako, koje su, između ostalih, nosili Kilijan Mbape, Tijeri Anri, Manuel Amros, Radamel Falkao, David Trezege i Delio Onis, najbolji strelac kluba.

Kako je danas saopštio Monako, zvanični sudski službenik prisustvovao je izložbi i potvrdio broj od 1.146 dresova, čime je nadmašen prethodni svetski rekord koji je držao jedan navijač Liverpula iz Švajcarske.

Buron, koji je iz Burgundije, rekao je da je strast prema klubu počela pre 25 godina, kada je prvi put prisustvovao utakmici između Monaka i Oksera.

- To je bila godina u kojoj je Monako osvojio sedmu titulu francuske lige. Tog dana sam se zaljubio, ne u Okser već u Monako. I od tada, nisam prestao da pratim klub - rekao je navijač za klupski sajt.

On je počeo da pravi kolekciju kada mu je bivši fudbaler Monaka Lukas Bernardi dao dres koji je nosio u sezoni 2006/2007.

- Od tada sam se zainteresovao za dresove koje su nosili igrači na utakmicama. Danas je to aktivnost koja oduzima mnogo vremena. Uvek tragam za retkim draguljima, ali već sam ponosan što posedujem sve ovo - rekao je Buron.

Najstariji dres u kolekciji je iz pedesetih godina prošlog veka, koji je nosio defanzivac Fransoa Ludo.

