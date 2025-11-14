Slušaj vest

Srpski treneri su u modi, ako su tačne poslednje najave medija u Bugarskoj koji uveliko pišu o novom treneru nakon odlaska Ruija Mote.

Nakon Vladana Milojevića, Veljka Paunovića i Miloša Milojevića, još jedan srpski stručnjak nalazi se u užem krugu kandidata za novog šefa struke “lude šume”.

Kako prenose bugarski mediji, aktuelni selektor Grčke Ivan Jovanović kontaktiran je od strane Ludogoreca kako bi preuzeo ekipu višestrukog šampiona zemlje koji se nalazi u rezultatskoj krizi.

1/5 Vidi galeriju Ivan Jovanović tokom zemljotresa na konferenciji za medije Foto: Printscreen / Youtube / Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου

Takođe, navodi se i da će konačan odgovor Jovanović poslati sledeće nedelje, te da bi potencijalni dogovor mogao biti postignut tokom meseca.

Ludogorec se nalazi na petom mestu na tabeli šampionata Bugarske sa 24 boda, 11 manje od lidera Levskog, pa je pred timom iz Razgrada izuzetno težak zadatak da se vrati na vrh tabele.

Jovanović sa Grčkom nema više ni teoretske šanse da se nađe na Svetskom prvenstvo naredne godine, pa postoji mogućnost da usledi rastanak sa “Helenima” nakon kvalifikacionog ciklusa.

Kurir sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: