Reprezentativac Crne Gore za kratko vreme postao je lider crno-belih "beba" i skrenuo pažnju na sebe.

Milan Vukotić koji je u redove vicešampiona Srbije došao početkom godine iz podgoričke Budućnosti u dosadašnjem delu sezone odigrao je 21 utakmicu i ostvario učinak od pet golova i sedam asistencija.

Dobre partije 23-godišnjaka nisu ostale neprimećene u inostranstvu, a kako navodi nemački portal ""Fussball Europa" za Vukotića interesovanje pokazuju Štutgart i austrijski Salcburg.

Prema informacijama ovog portala skauti "švaba" konstantno prate utakmice Partizana zbog crnogorskog ofaznivnog veziste i česti su gosti u Humskoj ulici, a za potpis rođenog Podgoričanina konkurenciju će imati u vidu "bikova" iz Salcburga.

Partizan je u dobroj pregovaračkoj poziciji jer Vukotić sa crno-belima ima ugovor do leta 2029. godine, a njegova sadašnja tržišna vrednost procenjuje se između 6.000.000 i 8.000.000 evra.

