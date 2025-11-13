Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira iz Londona, Miloš Bjelinić

Glavni grad fudbala - hram magične igre i nešto čime se svaki Englez ponosi.

Ne postoji puno mesta na svetu koja izazivaju toliku emociju među ljubiteljima fudbala kao što to čini ovaj stadion. Grandiozni sportski hram, smešten u severozapadnom delu Londona, odavno je prestao da bude samo stadion - on je postao deo nacionalnog identiteta Engleske i jedno od najsvetijih mesta svetskog fudbala. Dame i gospodo - ovo je priča o čuvenom Vembliju.

Svečano otvaranje je bilo davne 1923. godine, povodom čuvenog finala FA Kupa između Boltona i Vest Hema, poznatog kao „Finale belog konja". Bio je to događaj koji je ušao u legendu - više od 200.000 ljudi pokušalo je da uđe na stadion namenjen za upola manji broj gledalaca, a red i sigurnost uspostavio je policajac na belom konju, prizor koji je zauvek obeležio početak istorije Vemblija. Zamislite samo 200.000 koji žele na stadion! Ludilo.

Kroz naredne decenije, Vembli je postao pozornica najvažnijih trenutaka fudbalske istorije. Na njegovoj travi Engleska je osvojila svoju jedinu titulu, čuvenu, svetskog prvaka 1966. godine, a tu su igrana i brojna finala Lige šampiona, evropskih prvenstava, kao i za Engleze ubedljivo najvažmniji mečevi domaćih takmičenja.

Posle tačno 81 godine "stvaranja sporta", stari Vembli je srušen 2003. godine kako bi ustupio mesto modernom čudu arhitekture - novom Vembliju, koji je otvoren 2007. godine. Novi stadion, kapaciteta 90.000 mesta, dominira londonskim horizontom zahvaljujući svom prepoznatljivom luku visok 133 metra, koji je postao jedan od simbola grada.

U novi Vembli uloženo je 895.000.000 evra! Izgradnja i rekonstrukcija čuvenog fudbalskog stadiona u Londonu bile su jedna od najskupljih građevinskih projekata u istoriji sporta u Evropi. Čuveni Vembli luk dugačak je 315 metara, visok 133 metra, i težak 7,4 hiljade tona. On nosi krovnu konstrukciju, pa stadion nema unutrašnje stubove koji bi zaklanjali pogled. Ovo zdanje ima pokretni krov koji može da se delimično otvori, ili zatvori u zavisnosti od vremena. U okviru projekta ugrađeno je preko 23.000 tona čelika i više od 90.000 kubnih metara betona.

Engleska Srbija, Vembli Izvor: Kurir

Sada, Vembli nije samo dom engleske reprezentacije i finala FA Kupa. Na njemu su igrana finala Lige šampiona 2011. i 2013. godine. Biće jedan od ključnih stadiona za EURO 2028, koji zajedno organizuju Velika Britanija i Irska.

Vembli je i mesto gde se održavaju koncerti svetskih muzičkih zvezda, spektakli i događaji koji prelaze granice sporta. Ovde su svirali i pevali - grupa Kvin, Madona, Bijons, Koldplej, Ed Širan, Adele i mnogi drugi. Uprkos svojoj modernosti, stadion i dalje nosi dušu starog Vemblija - sećanje na slavne dane, navijače, golove i emocije koje su se na njegovim tribinama prelivale tokom čitavog veka.

Ovo nije nije samo stadion. Vembli je svedok epoha, simbol engleske strasti prema fudbalu i mesto na kojem se istorija neprestano piše - iznova i iznova, svaki put kad lopta krene sa centra.

Stadion Vembli - svlačionica Srbije Izvor: Kurir

Lepo: Veliki grb FS Srbije

Pred sam izlazak na teren u unutaršnjosti stadiona nalazi se veliki grb Fudbalskog saveza Srbija, a takođe je svlačionica potpuno u tonu Srbije. Englezi se trude oko svakog detalja. Njima su mečevi reprezentacije svetinja i izuzetno vode računa da se pokažu u najboljem svetlu pred gostima.



Najviše na svetu: Čak 2.600 toaleta

Ono što je posebno zanimljivo, jeste da svako sedište na Vembliju ima neometan pogled na teren. I to je jedna od glavnih arhitektonskih prednosti. U stadionskom kompleksu ima više od 2.600 toaleta, više nego na bilo kom drugom stadionu na svetu. Stadion ima tri glavne železničke i metro stanice u blizini. Dizajniran je tako da se može isprazniti za samo osam minuta, zahvaljujući širokim prolazima i pametnom rasporedu izlaza.

