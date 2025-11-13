Fudbalski savez Turske privremeno je suspendovao 102 igrača zbog učešća u skandalu oko klađenja.
SKANDALI SE SAMO REĐAJU: Fudbalski savez Turske suspendovao 102 igrača zbog klađenja
Suspendovana su 25 igrača iz Super lige i 77 igrača iz prve divizije druge lige na period od 45 dana do jedne godine.
Fudbaleri su upućeni Profesionalnom disciplinskom odboru Fudbalskog saveza u sklopu istrage.
Fudbaler Galatasaraja Erene Elmali suspendovan je na 45 dana, a njegov saigrač reprezentativac Turske uzrasta do 21 godine Metehan Baltadži na devet meseci.
(Beta)
