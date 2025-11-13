Slušaj vest

Suspendovana su 25 igrača iz Super lige i 77 igrača iz prve divizije druge lige na period od 45 dana do jedne godine.

Fudbaleri su upućeni Profesionalnom disciplinskom odboru Fudbalskog saveza u sklopu istrage.

Fudbaler Galatasaraja Erene Elmali suspendovan je na 45 dana, a njegov saigrač reprezentativac Turske uzrasta do 21 godine Metehan Baltadži na devet meseci.

