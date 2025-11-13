Slušaj vest

Na predlog potpredsednika za sportska pitanja FK Partizan Predraga Mijatovića, na današnoj sednici Upravnog odbora usvojena je odluka o imenovanju novog šefa stručnog štaba.

FK Partizan klinci iz omladinske škole Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Starsport/Srđan Stevanović

Crno-bele će od naredne utakmice predvoditi Nenad Stojaković, dosadašnji trener prvog tima Teleoptika.

Stojaković je nekadašnji fudbaler Partizana, a u trenerskoj karijeri sarađivao je sa većinom mladih igrača koji trenutno igraju za prvi tim, a  koji su pod njegovim vođstvom došli do titule prvaka Omladinske lige posle 13 godina i prvi put u istoriji kluba igrali UEFA Ligu mladih.

Stojaković je rođen u Zemunu 1980. godine. Fudbalsku karijeru je počeo u Partizanu, u kome je boravio od 1999. do 2004. godine. U međuvremenu je išao na pozajmice u Teleoptik, Mogren, Rudar iz Pljevlja, Rudar iz Ugljevika.

Igrao je za Rad, Budućnost iz Banatskog Dvora, PAOK, Širin Faraz, Honved, Song Lam, Radnički 1923 i Smederevo.

Karijeru trenera je počeo kao asistent u Voždovcu u sezoni 2019-2020, da bi od 2022-2024. bio u Partizanovim mlađim selekcijama. Posle godinu dana boravka u Gorici preuzeo je Teleoptik.

