Navijači su očekivali čudo, ali je to večeras na "Vembliju" izostalo...
Fudbal
NAVIJAČI NISU DOČEKALI ČUDO - SRBIJA OSTALA BEZ MUNDIJALA: Internet gori posle poraza Orlova od Engleske
Slušaj vest
Fudbaleri Srbije poraženi su od Engleske sa 0:2 na Vembliju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.
Srbija je ovim porazom izgubila i teoretske šanse da izbori drugo mesto u grupi i plasman kroz grupu u baraž za Svetsko prvenstvo. Naša selekcija je kolo pre kraja treća u grupi sa četiri boda manje od drugoplasirane Albanije.
Navijači ipak nisu dočekali čudo, a evo šta su sve pisali na društvenim mrežama posle poraza od Engleske.
Engleska - Srbija Foto: Profimedia, John Walton / PA Images / Profimedia, Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši