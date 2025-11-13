Fudbaleri Srbije poraženi su od Engleske sa 0:2 na Vembliju u okviru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2026.

Srbija je ovim porazom izgubila i teoretske šanse da izbori drugo mesto u grupi i plasman kroz grupu u baraž za Svetsko prvenstvo. Naša selekcija je kolo pre kraja treća u grupi sa četiri boda manje od drugoplasirane Albanije.